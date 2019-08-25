Протесты в Гонконге: полиция применила огнестрельное оружие 1 25.08.2019, 20:03

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Один из полицейских произвел выстрел из пистолета.

Полиция Гонконга впервые применила против протестующих огнестрельное оружие, сообщает svoboda.org со ссылкой на France Press. Один из полицейских произвёл выстрел из пистолета. Сведений о пострадавших пока нет.

В воскресенье власти Гонконга арестовали 29 человек по итогам очередной антиправительственной акции, которая закончилась столкновениями с полицией. Митингующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ те применили водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. Столкновения начались после того, как полиция преградила путь колонне протестующих.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются третий месяц. Изначально поводом для выступлений был законопроект об экстрадиции на материковый Китай подозреваемых по уголовным делам. Власти выполнили требование протестующих, отказавшись рассматривать документ, однако жители Гонконга продолжают выходить на улицы и требовать ещё большей независимости от Пекина.

Митингующие считают, то китайские спецслужбы устанавливают на улицах видеокамеры, чтобы вычислить их для дальнейшего политического преследования. В ходе воскресной акции протеста её участники сломали несколько столбов, на которых висели такие камеры.