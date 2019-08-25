Захаров: Знаете, у нас нет хоккеистов 7 25.08.2019, 20:21

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Михаил Захаров

Наставник «Юности» заявил об отсутствии в Беларуси хоккеистов.

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров прокомментировал победу над "Неманом" (2:0) в стартовом матче чемпионата Беларуси, передает pressball.by.

- Заслуженная победа. Были моменты, где напрашивался бросок, но у "Немана" шли лишние передачи. Мы успевали вернуться в эти зоны, где они поднимали "наверх" шайбу в зоне атаки. Второй период провалили, соперник выглядел более интересно, чем "Юность". Здорово провели два других периода. Молодцы, что не пропустили, потому что "Неман" — команда, которая много забивает.

- Как вам игра Желнеровского?

- Проблема в том, что он давно не в нашей команде (игрока пару дней назад командировали из минского "Динамо" — прим.). Много ошибок... Во втором периоде грубо ошибся, в первом неправильно занимал позиции. Конечно, два дня маловато. Он старался, даже момент был, мог забить, но ждем от него большего, все-таки хоккеист хотел пробиться в КХЛ.

- Насколько на сегодняшний матч влиял скорый старт Лиги чемпионов? Насколько он стал полезен?

- Матч был полезен. Однозначно. Нам помог этот матч перед Лигой чемпионов, будет еще один. Там другим ребятам дадим сыграть.

- "Юность" — фарм "Динамо". Планируется ли усиление в преддверии Лиги чемпионов?

- Усиление — громко сказано. Кубок Салея показал место минского "Динамо". Знаете, у нас нет хоккеистов, вот в чем дело. Усилимся ли? Не факт.