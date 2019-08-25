В гомельской женской колонии произошел пожар 2 25.08.2019, 20:50

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Пожар произошел в здании, где сидят женщины, осужденные по «наркотической статье».

Родственники женщин, отбывающих наказание в гомельской колонии № 4, заявляют, что 24 августа там произошел пожар. Сгорели шкафы с личными вещами женщин, никто не пострадал, передает «Радыё Свабода».

«Девушки жаловались администрации, что воняла проводка. Никто не обратил внимание на жалобы. Они пошли на завтрак — здание загорелось. Теперь боятся, что их сделают виноватыми. Это означает — минус передачи, свидания, условно-досрочное освобождение», — говорит «Свободе» женщина, дочь которой отбывает наказание в колонии.

По словам матери одной из осужденных, пожар произошел в одном из старых зданий колонии, где сидят женщины, осужденные по «наркотической статье». При этом «отряд рассчитан, по санитарным нормам, на 80 человек, на самом деле сидит 150», рассказала женщина на условиях анонимности.

В Гомельском управлении по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что в общежитии колонии было задымление, привлекалась техника МЧС, проводится проверка.

В прошлом году родственники осужденных составили петицию к МЧС с требованием провести проверки противопожарной безопасности в белорусских тюрьмах, утверждая, что там нарушаются все нормы пожарной безопасности и «где по нормам должны содержаться 500 человек, сидят по 2 тысячи». «Кто может гарантировать, что люди в закрытом пространстве не сгорят в чрезвычайной ситуации, при таких нарушениях?», — ставили вопрос заявители.

Министерство по чрезвычайным ситуациям на обращение ответило, что «для назначения проверки необходимо представить документы, подтверждающие нарушения, или факты возникновения угрозы жизни и здоровью людей».