О чем говорит фото пяти украинских президентов 7 Кирилл Иванов

25.08.2019, 21:01

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Фото LB.ua

Что для украинцев обыденность, то для нас – фантастика.

Фото из Киева, на котором изображены пять президентов Украины включая действующего, начинает обрастать мемами и язвительными комментариями.

«У нас на таком фото было бы в пять раз меньше президентов», — шутит кто-то из белорусов в соцсетях. Украинские пользователи язвят по поводу отсутствия еще одного своего руководителя.

Но шутки шутками, а снимок из Мариинского дворца глубоко символичен. И как для самих украинцев, так и для белорусов.

Нам пока еще сложно себе представить не только новые лица на посту руководителя страны, но и подобные сцены, когда первые лица страны действительно идут в народ, а не к заранее подготовленной массовке.

Фото президентов в Киеве сделала шеф-редактор портала LB.ua. Представьте себе картину, как редактор «Еврорадио» или «Нашай Нівы» спокойно подходит во время городских торжеств к руководителю страны и делает фото. То, что стало практически обыденностью у наших соседей, у нас все еще остается в разделе «фантастика».

Но тот важно понимать один очевидный факт. И поможет нам с этим отсутствующий на фото Виктор Янукович. Его потому и нет на снимке, что в свое время он перешел красную черту, за которой закончилось терпение украинцев.

Прозвучит банально, но открытость руководителей сегодняшней Украины вызвана как раз пониманием того, что засидеться в кресле президента не удастся. А если такое желание вдруг и появится, то Кучма и Янукович расскажут, чем это может закончиться.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»