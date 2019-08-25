Пособие по безработице превышает 30 рублей только в двух регионах 1 25.08.2019, 21:08

Фото: kp.by

Власти «не замечают» проблему.

Пособие по безработице превышает 30 рублей только в двух регионах — Гомельской и Витебской областях. В Минске оно и вовсе едва больше 26 рублей. Власти не намерены повышать размер пособия. При этом в нынешнем году в Беларуси намерены сэкономить на безработных — на мероприятия по обеспечению занятости населения запланировано выделение меньшей суммы из бюджета ФСЗН, чем в 2018 году.

Tut.by посмотрел, как по регионам отличается размер среднего пособия по безработице.

Напомним, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич неоднократно отмечала, что нынешнее пособие — «достаточно маленькая величина», и власти уже не первый год обещают придумать, как его повысить, но безрезультатно. Чиновники решили, что поднимать эти выплаты преждевременно.

Среднее пособие по безработице в июне выше всего было в Гомельской области — 31 рубль, или 13,4% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В Витебской области эти выплаты составляют 30,8 рубля.

Меньше всего размер среднего пособия по безработице в июне был в Минске — 26,1 рубля, или 11,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Для сравнения: в Брестской области среднее пособие по безработице в июне равнялось 29,5 рубля, в Гродненской — 28,81 рубля, в Минской — 29,3 рубля, в Могилевской — 29,67 рубля.

Напомним, в Беларуси максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины (51 рубль).

В соседних странах пособие по безработице заметно выше, чем в Беларуси.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.

Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.

Напомним, на мероприятия по обеспечению занятости населения в этом году запланировано выделение меньшей суммы из бюджета ФСЗН, чем в 2018 году. Если в прошлом году на эти цели было заложено 42,3 миллиона рублей, то в этом — 41,8 миллиона. Эти расходы вырастут только в Могилевской области.