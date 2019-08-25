В Испании вертолет столкнулся с самолетом 25.08.2019, 21:15

Иллюстрационное фото

Инцидент произошел в районе города Инка.

Сверхлегкий самолет в воскресенье, 25 августа, столкнулся с вертолетом в небе над испанским островом Майорка.

Как сообщили власти испанского острова на своей странице в Twitter, в результате аварии погибли семь человек. На борту немецкого вертолета, кроме пилота, находилась семейная пара с двумя детьми, а пилот испанского самолета перевозил одного пассажира. Личности жертв в настоящий момент устанавливаются, передает DW.

Как сообщает местная газета Diario de Mallorca, в настоящий момент расследованием обстоятельств, при которых произошла авария, занимаются Гражданская гвардия Испании и представители гражданской авиации.

Инцидент произошел в районе города Инка, который находится в глубине острова. По словам очевидцев, один из обломков самолета упал на землю всего в пяти метрах от жилого дома. Обломки вертолета упали на старую проселочную дорогу. Еще до прибытия аварийных спецслужб местные жители попытались потушить пламя на месте падения собственными силами.

Председатель правительства Балеарских островов Франсина Арменгол и премьер-министр Испании Педро Санчес выразили свои соболезнования в связи с несчастным случаем.