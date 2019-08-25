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Названы самые «мужские» и «женские» автобренды

  • 25.08.2019, 21:19
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Названы самые «мужские» и «женские» автобренды

Кто в тройке?

Было время, когда машины делили на мужские и женские. Мол, негоже мужчине ездить на какой-нибудь малолитражке, а девушке управлять большим черным джипом.

Времена изменились, и российские исследователи заморочились на новой теме: какую марку автомобилей можно назвать самой "мужской", а какую - самой "женской"? В опросе агентства "Автостат" приняли участие более 240 000 автомобилистов разных возрастов. Вот что выяснили аналитики, пишет abw.b.

95,8% покупателей автомобилей Infiniti - мужчины. Женщины почему-то не очень активно покупают Infiniti.

На втором месте бренд УАЗ. 95,5% его покупателей - мужчины. Впрочем, неудивительно - владельцы УАЗа всегда были брутальными "джиперами".

На третьем месте бренд Subaru. 93,3% его покупателей - мужчины. Женщины автомобили этого бренда покупают слабо, хотя их и можно встретить даже за рулем, например, полноразмерного кроссовера Subaru Forester.

На четвертом и пятом местах Toyota с показателем 92,7% и Skoda с показателем 91,7%.

В десятку самых "мужских" автомобильных брендов также вошли Volkswagen (91,4%), Mercedes-Benz (91,2%), Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).

Любопытно, что самой "женской" маркой россияне считают китайский Chery. У автомобилей этой марки 24% собственников (из числа участников опроса) - женщины.

На втором месте находится Daewoo (22,5%), на третьем - Lifan (20,3%). Четвертое и пятое места с небольшой разницей занимают Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%). Кроме перечисленных марок, в ТОП-10 самых "женских" также вошли: Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).

Опросы проводились в период с 2013 по 2019 годы, при этом учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 600 штук.


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