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Ушел из жизни ученый и писатель Петр Васюченко

  • 25.08.2019, 22:22
Ушел из жизни ученый и писатель Петр Васюченко
Петр Васюченко

Известный белорусский ученый ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Известный белорусский литературовед и писатель Петр Васюченко умер сегодня, 25 августа, в Минске. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила руководитель Белорусского ПЭН-центра Татьяна Недбай.

Петр Васюченко родился в 1959 году в Полоцке. Окончил факультет журналистики БГУ, защитил кандидатскую диссертацию по филологии. Работал в Институте литературы Академии наук Беларуси (1984−1997), с 1997-го являлся заведующим кафедрой белорусского языка и литературы Минского лингвистического университета.

Автор многочисленных литературоведческих исследований, пьес, которые ставились в белорусских театрах, иронических детских стихов про животных и экологических сказок.

Дата и место прощания с Петром Васюченко будут известны позже.


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