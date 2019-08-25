Ушел из жизни ученый и писатель Петр Васюченко 25.08.2019, 22:22

Петр Васюченко

Известный белорусский ученый ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Известный белорусский литературовед и писатель Петр Васюченко умер сегодня, 25 августа, в Минске. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила руководитель Белорусского ПЭН-центра Татьяна Недбай.

Петр Васюченко родился в 1959 году в Полоцке. Окончил факультет журналистики БГУ, защитил кандидатскую диссертацию по филологии. Работал в Институте литературы Академии наук Беларуси (1984−1997), с 1997-го являлся заведующим кафедрой белорусского языка и литературы Минского лингвистического университета.

Автор многочисленных литературоведческих исследований, пьес, которые ставились в белорусских театрах, иронических детских стихов про животных и экологических сказок.

Дата и место прощания с Петром Васюченко будут известны позже.