Осень русского царя-медоеда 13 26.08.2019, 7:52

4,426

Блеф стал неотъемлемой частью профессии Путина.

Владимир Путин сделал то, что ему особенно нравилось делать на протяжении последних двадцати лет: он проявил себя как настоящий мужчина, мужик, как говорят русские. Как тот, кто ищет приключений и не страшится грома и молний. В прошлую субботу российский президент во главе националистической байкерской банды «Ночные волки» в кожаной куртке разъезжал по крымским дорогам, в то время как в Москве более 50 тысяч человек вышли на улицы, требуя свободных выборов и выкрикивая лозунги «Долой царя» или «Россия без Путина», пишет журналист немецкого издания Focus Гудрун Дометайт (перевод — inosmi.ru).

За две недели до этого Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива, чтобы осмотреть корабль, потопленный немцами в годы Второй мировой войны. А в Москве сотрудники службы безопасности избивали дубинками протестующих и задержали сотни людей. Говорят, после погружения Путин самодовольно произнес: «Там, внизу, меньше проблем, чем на поверхности».

Поведение российского лидера можно трактовать как уход от проблем в стране. Или это можно даже назвать проявлением истинных приоритетов и убежденности в том, что крупнейшие протесты с 2012 года так же быстро сойдут на нет, как и семь лет назад. Тогда в ходе митингов на Болотной площади в центре Москвы россияне выступили против фальсификаций, примененных правящей партией «Единая Россия» во время выборов в Думу. Эти протесты закончились задержаниями, а в некоторых случаях и тюремными заключениями на несколько лет.

Государство в очередной раз применило силу. Хотя нет, это Путин применил силу, ведь за двадцать лет правления эти два понятия слились воедино. «Сегодня нет России без Путина», — сказал когда-то нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, в прошлом долгое время занимавший должность советника президента по внутриполитическим делам.

Сила фразы о «сортире»

Применение силы красной нитью тянется через всю путинскую эпоху. Путин руководит страной практически дольше всех в истории России. Только Иосиф Сталин еще дольше пробыл у власти: эпоха его диктатуры длилась 25 лет. «Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому предстоит обновлять великую Россию в XXI веке», — убеждал президент страны Борис Ельцин в августе 1999 года, после того как предложил немного застенчивому начальнику спецслужб занять должность премьер-министра. Вскоре Путин нанес первый удар, санкционировав бомбардировки Чечни. Началась вторая Чеченская война.

Несколькими днями ранее в Москве взорвались два жилых дома, погибли более двухсот человек. Точно так и не выяснили, кто стоит за этими преступлениями. Александр Литвиненко, бывший офицер КГБ, отравленный в Лондоне в 2006 году, обвинял российские спецслужбы. Однако Путин возложил вину на чеченских сепаратистов. «Мы будем их преследовать везде, — заявил он открыто. — И, вы уж меня извините, мы и в сортире их замочим».

Это знаменитое высказывание задавало тон всему, что происходило после. До сегодняшнего дня. На свет появился Путин как сторонник жестких мер. Противоположность Ельцину, который довел Россию до ничтожного состояния и стал посмешищем из-за своих пьяных выходок. Если спросить россиян, то многих все так же восхищают решительность, энергичность и здоровье Путина. Историки говорят, что русские готовы простить царю все, но только не потерю контроля над государством, как это случилось с Николаем II или Михаилом Горбачевым. Такое мышление народа также способствовало удержанию власти в руках Путина.

Восстановить величие России при помощи Запада — в этом «Никто» из Санкт-Петербурга в первые годы правления не видел никаких противоречий. Поэтому он потребовал от парламента ратифицировать соглашения в области контроля над вооружениями, от чего Дума, будучи прежде «коммунистической», отказывалась. Путин расценивал это как мирное предложение, предшествующее речам об интеграции России в североатлантические и европейские структуры безопасности. Разумеется, на равных началах.

Принципы — это лицемерие

Только тогда у Запада были совсем другие представления о том, как должна развиваться гигантская империя, а именно: стать либеральной демократией, а не превратиться в систему, в которой парламенты становятся подчиненными, а президентов назначают, а не выбирают. Путин, как полагает Кадри Лийк, эксперт по России из Европейского совета по международным отношениям, напротив, считает, что государства следуют лишь критериям силовой политики, а принципы — это сплошное лицемерие. Этому мировоззрению, пожалуй, под стать тот факт, что Путин месяцами заверял немецкого канцлера Ангелу Меркель, что в Крыму нет российских войск, чтобы в конечном итоге гордо возвестить об успешном завершении военной операции на украинском полуострове.

Негодование Запада в 2014 году после аннексии Крыма, который Никита Хрущев в 1954 году передал тогдашней Украинской советской республике, Путина не беспокоило: в области внутренней политики все российские патриоты были на его стороне. Его популярность среди населения превышала 80%. Крым вернулся в империю. Так это видели многие.

С тех пор Путин вмешался в сирийскую войну, встав на сторону диктатора Башара Асада, участвовал в международной ядерной сделке с Ираном — в том числе против интересов США — и сблизился с Китаем. В 2018 году в своем ежегодном послании Федеральному собранию он объявил о разработке чудо-оружия. «США проигнорировали наши предупреждения, — произнес президент в несвойственной ему раздраженной манере. — А теперь слушайте нас!»

Внешнеполитическую линию Путина российский журналист Михаил Кростиков окрестил «доктриной медоеда», названной так в честь забавного животного, известного своей силой, выносливостью и мстительностью, а также склонностью тягаться с соперниками крупнее себя. Блеф при этом является частью профессии. Аналитик имеет в виду, что Кремль решается на конфронтацию, хотя российский оборонный бюджет невелик по сравнению с бюджетами США и Европы. И усложняет жизнь Западу, например, финансируя ультраправые партии или применяя интернет-троллей. Максимальная паника при минимальных усилиях. «Доктрина медоеда имеет свои недостатки, — пишет журналист на сайте Dekoder, портале о России. — Это стратегия выживания, а не развития». Она не улучшает имидж России и не способствует модернизации экономики.

Снижение качества жизни

При этом платежный баланс России в 2018 году вырос на 245% по сравнению с предыдущим годом. Инфляция в настоящее время составляет 4,6%, валютные и золотые резервы возросли до 519,8 миллиардов долларов. Однако макроэкономическая стабильность никак не сказывается на людях, сетует строгая Эльвира Набиуллина, глава российского Центробанка. Более интенсивный рост ведет лишь к улучшению инвестиционного климата, усилению защиты собственности и к независимым судам.

В текущем году Кремль рассчитывает лишь на однопроцентный рост экономики, а реальные доходы населения снижаются пятый год подряд. Число россиян, чей уровень дохода ниже прожиточного минимума, с 2012 года выросло с 10,7% до 13,3%. Если так будет продолжаться, стране грозит «социальный взрыв», опасается глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Только кто захочет инвестировать в страну, где в любой момент могут возникнуть проблемы с органами безопасности? Ведущие представители так называемых «силовиков», такие как глава Роснефти Игорь Сечин, возглавили многие государственные предприятия, средние чины зарабатывают на сборе откупных денег или на рейдерских захватах компаний. По данным «Новой газеты», критикующей правительство, активы «личного круга» Путина составляют по меньшей мере 24 миллиарда долларов.

Много лет президент обещает оттеснить органы безопасности на задний план. Однако до сих пор этого не произошло. И, вероятно, он вообще не может исполнить свое обещание, поскольку с помощью распределения ресурсов Путин пытается удерживать под контролем соперничающие фракции внутри государственного аппарата — как укротитель, подкармливающий то одного, то другого льва. Для фундаментальных структурных реформ, таких как сокращение государственного сектора, Путин никогда не был достаточно силен.

Тем не менее долгое время его считали неприкосновенным. Миф о непогрешимости, по-видимому, даже для него самого зашел слишком далеко. «У вас такой вечный русский тезис: царь хороший, а бояре плохие. Но я вам скажу, что если что-то не получается, то все виноваты». По крайней мере в Москве многие осмеливаются по-настоящему критиковать Путина. Существует общий антинастрой, как отмечает Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен, глава Фонда Фридриха Науманна в России с 2012 года. Недавно он был на вечеринке в одном московском дворике, украшенном резиновыми уточками — символом борьбы оппозиции с коррупцией. В таких городах, как Архангельск или Екатеринбург, протестуют против мусорных свалок или строительства церквей. Однако единого скоординированного протестного движения с общими целями в России нет.

Как показывают опросы Московского центра Карнеги, многие россияне хотят перемен, но каждый понимает под этим что-то свое. Перемены необязательно означают либерально-демократические реформы. Протесты против путинской реформы, повысившей пенсионный возраст, свидетельствуют, что россияне порой отвергают разумное. И все же российское гражданское общество становится более зрелым и набирается смелости.

Отсутствие представления о будущем

Известно, что «Крымский консенсус», по словам социолога и бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Михаила Дмитриева, в глазах многих людей утратил привлекательность. Дмитриев опубликовал исследование, демонстрирующее потерю доверия к президенту со стороны российских граждан. «Когда мы спрашивали о достижениях Путина, Крым был упомянут лишь однажды. Он больше не вызывает восторга». Угроза конфронтации с Западом постепенно уступает место другим темам. Учитывая падение уровня жизни населения, многим наверняка непонятно, зачем Путин вкладывает 13,5 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры полуострова.

Но что тогда Путин может предложить своим соотечественникам, какую идею, а молодому поколению — какое представление о будущем? «Нынешний режим не может предложить ничего, кроме насилия», — считает известный критик Кремля Ирина Щербакова. Она опасается радикализации отношений между оппозицией и органами безопасности.

Новая конституция или новая работа?

Сможет ли Путин вообще признать потребности населения, если речь идет о чем-то большем, чем перенос свалки? Многое будет зависеть от того, как глава государства определит свое политическое будущее. В 2024 году заканчивается его четвертый президентский срок.

Если он захочет баллотироваться снова, ему придется опять изменить Конституцию. Пожалуй, многие россияне не смогут с этим смириться. Однако есть и другие соображения: он может стать кем-то вроде председателя наблюдательного совета компании «Россия» во главе Государственного совета. Сонный консультативный комитет уже сейчас заботится о более профессиональном имидже. Губернаторы и руководители фракций в последнее время работают спустя рукава, не спешат создавать команды и ведут дебаты в российском мессенджере Телеграм. Спикер парламента Вячеслав Володин предложил предоставить парламенту больше прав в формировании правительства, когда Путин перестанет быть президентом.

Что-то двигается в российском государстве — непонятно лишь, в каком направлении. Случаются даже неслыханные вещи: депутат Липецкого областного совета хочет подать в суд на Путина за то, что тот совершил свой мотопробег по Крыму без шлема. К чему это приведет?

Контроль, борьба, война

Какой такой Владимир? Когда Борис Ельцин летом 1999 года передал пост премьер-министра молодому начальнику ФСБ Владимиру Путину, всеобщему удивлению не было предела. Бывший офицер КГБ только в 1996 году перешел из Ленинградской городской администрации в администрацию Кремля. Он был новичком в центральном руководстве. Сатирическая передача частного канала НТВ тогда высмеивала его, изображая инфантильной латексной куклой. Вскоре канал оказался под контролем государства.

Путин, глава государства с 2000 года, и в других случаях прибегал к жестким мерам. Когда чеченские террористы в 2004 году захватили школу в Беслане, он приказал штурмовать здание и тем самым спровоцировал кровопролитие. Многие россияне гневно отреагировали на произошедшее. Зато они десять лет спустя по достоинству оценили нарушение табу — аннексию Крыма и де-факто оккупацию Восточной Украины. Путина не заботили ни законы Запада, ни международное право. Он серьезно отнесся к цели вывести Россию на мировую арену. В 2015 году Кремль вмешался в сирийскую войну, встав на сторону режима Асада, и тем самым оказался на равных с США в вопросе урегулирования конфликта.

«Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому предстоит обновлять великую Россию в XXI веке», — экс-президент Борис Ельцин о Путине.

«Сегодня нет России без Путина», — спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Я вам скажу, что если что-то не получается, то все виноваты», — Владимир Путин.