Алексей Бага: Уверен, что в матче с «Астаной» мы можем отыграться 10 26.08.2019, 8:15

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АЛЕКСЕЙ БАГА

Как БАТЭ приходит в себя после 0:3 в Казахстане.

После очередной победы в чемпионате Беларуси главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал pressball.by о состоянии команды, кадровых изменениях и отметил, что верит в положительный исход противостояния с "Астаной".

- Долго втягивались в игру со "Славией" [4:0]. У нас в составе имелись изменения. Много событий в нашей жизни происходит в последнее время. Прежде всего в психологическом плане — перелеты, синтетика. Первый тайм был тревожным. Тем не менее имели моменты, забили гол. Второй тайм провели качественнее. Заслуженная победа. Рад, что после трудной игры в Астане мы перестроились на другой турнир и победили.

- В первые 20 минут были опасения за результат?

- Нет. Ни на одну секунды не сомневался в победе БАТЭ. Первые минуты подталкивали на мысли о том, что игра будет тяжелой до конца. Казалось, что тяжеловато будет провести ее целостно. Второй тайм меня разубедил в этом, чему я рад.

- Вы в перерыве провели какую-то работу с командой?

- Кое о чем поговорили, конечно. Невзирая на то, что о нас пишут, мы должны делать свою работу профессионально. Рад, что ребята услышали и сделали свою работу. Не скажу, что первый тайм был разгильдяйский. Просто наше состояние не позволяло играть с первых минут именно так.

- «Астана" играла сегодня матч чемпионата [победила "Тараз" со счетом 5:0]. Тренерский штаб дал отдохнуть почти всем лидерам. Вы так не сделали. Почему?

- Не сказал бы, что мы так не сделали. У нас четыре изменения в основе и три замены по ходу матча. Получается семь. Ровно столько, сколько сделала и "Астана". Но она сделала их с первых минут. Пускай Стасевич и Драгун не совсем отдыхали, но сыграли меньше 90 минут. После того, как счет стал 4:0, можно было думать о чем-то другом. Мы имели горький опыт в матче с "Крумкачамi". Тогда сделали восемь замен — и проиграли. Массовые замены — это красиво. Но когда рвутся все взаимодействия, кричишь "полундра" и кусаешь локти, что сделал столько замен.

- То есть это не потому, что чемпионат в приоритете и думаете, что отыграться в противостоянии с "Астаной" будет сложно?

- И Лига Европы, и чемпионат не в приоритете — мы должны выигрывать каждую игру. Пройти дальше в Лиге Европы будет сложно. Но мы отыграться можем. Я в этом уверен.

- Не считаете, что Игорю Стасевичу может надоесть футбол? Парень играет почти без замен.

- Эта ситуация не про него. Он так играет уже несколько лет. Стасевич любит забивать, отдавать, играть и побеждать. Он обожает сам процесс!

- Почему Симовича не оказалось в заявке?

- В середине игры с "Астаной" он почувствовал недомогание. Сказалось ненатуральное покрытие. Мы этого опасались.

- Он выбыл из строя надолго?

- Говорят, нет. Но опять же. Постоянные переходы с синтетики на натуральный газон. Сегодня натуральное поле, а завтра — Минск, искусственное. Тем более у нас имеется пара защитников. Сегодня Копитович сыграл с Волковым. Дергать людей не хочется. Приоритет, разумеется, будем отдавать в пользу здоровых. Нас ждет в четверг важнейшая игра. Рисковать не хочется.

- Счет в матче со "Славией" 4:0. Команда готова его повторить в ближайший четверг?

- Мы должны понимать уровень турнира, противостояния и психологический фон. Вера в то, что вторая игра не будет статистическим дополнением к нашей истории, — сто процентов. Вера присутствует. Но сравнивать турниры и команды — некорректно. Будем делать все возможное.

- Дубаич оформил хет-трик. Вы ему дали шанс или специально выпустили под "Славию"?

- Не назову это шансом. Все те, кто выходит в основном составе не получают шансы, а выходят для того, зачем подписывали контракт. Нападающий должен забивать. При втором голе Боян ударился об штангу ребром. Надо его обследовать. Выход Дубаича на поле — ни в коем случае не шанс. Боян такой же полноправный игрок БАТЭ, который выходит делать результат.

- Команда выиграла. Говорят победный состав не меняют. Насколько эта фраза подходит для БАТЭ перед "Астаной"?

- Подходит. Но если у Дубаича сейчас проблемы или у кого-то они возникнут в ближайшие три дня, то данное выражение уже не действует. И не забывайте, что нас ждет игра в другом турнире. Из Казахстана мы привезли 0:3. Нам есть, о чем подумать.

- Йонассен получил травму. Каков ее характер?

- О сроках трудно говорить. У него воспаление ахиллова сухожилия. Травма хитрая. Место неприятное. Эмил в Норвегии часто играл и тренировался на синтетике. В Беларуси он потренировался на натуральном поле, начались дожди. Все наши газоны стали мягче. У футболиста из-за этого начались болезненные ощущения в ахилле. Поверьте, это не оправдание, а констатация факта.

- Ходжаниязов не попал в заявку на плей-офф Лиги Европы, на "Борисов-Арене" сняли его портрет. Он покидает БАТЭ?

- Мой повесят :)

- И все-таки, какое будущее в команде у Джамалдина?

- Мой ты дорогой, давай сначала про Мозырь. В ноябре сядем где-нибудь в пиццерии и я тебе расскажу и про Ходжаниязова, и про женщину Бендтнера — про кого хочешь! Сейчас не до этого. Никаких обид. Просто сейчас правда не до него.

- Какое состояние у команды было после "Астаны"? Было сложно ее настраивать на сегодняшнюю игру?

- Состояние негативное. Долгий и ночной перелет, травма Симовича, поражение — беда не приходит одна. Мы не в первый раз в такой ситуации, когда перестраиваемся с еврокубков на родной чемпионат. Сейчас все знают, что никого просто не обыграешь. У нас есть разгромные результаты. Но если обыграть кого-то до игры, то будут проблемы на поле. С пониманием того, что происходит в турнирной таблице чемпионата Беларуси, проблем нет. Довольно часто после выездных матчей еврокубков нужно играть через два дня. Проблем нет.

- «Шахтер" после еврокубковых поражений размазывает соперников, БАТЭ тоже. В чем причина?

- Не знаю. Или совпадение, или желание реабилитироваться перед болельщиками. Очень много причин. Так случается, действительно. Есть системность. Почему — ответить не могу. Но рад, что таким образом реагирует команда на неудачи.

- Как Андрей Капский отреагировал на поражение от "Астаны"?

- Молча. Как и все.

- Оцените игру Копитовича.

- Рад, что он сыграл. Еще до подписания с ним контракта мы видели, что он качественный футболист. Ему как воздух необходима игровая практика. Мне он очень нравится. Он здорово влился в коллектив. Никаких проблем.

- Как дела у Филипенко? Уже тренируется?

- Он уже передвигается без костылей. По прогнозам врачей из Италии, это самый большой шаг после операции. Раньше было не рекомендовано становиться на ногу. Сейчас он это уже делает. Прогнозы таковы, что к 25 сентября [в этот день БАТЭ сыграет с брестским "Динамо"] Егор вернется в строй.

- Антон Сарока не забивает несколько месяцев. Есть ли у него психологические проблемы из-за пережитой травмы?

- Нет психологических проблем. Да, он выбыл надолго из-за повреждения. В играх после "Энергетика"-БГУ [в матче первого круга нападающий забил два мяча] ему где-то не везло, что-то не получалось. Было время — приносил пользу. Потом получил травму. Так бывает. Антон прекрасно чувствует себя в коллективе, да и дома все хорошо. Так случается, что не забивает в каждой игре.

- Какая у него физическая готовность?

- Учитывая, сколько он пропустил, то не оптимальная. После травмы футболисту важно играть и быть в тонусе. Сегодня сыграл - молодец. До домашней игры с "Астаной" есть еще три дня. Пускай тренируется. Его кондиции неоптимальные, однако он занимается и готовится к играм на сто процентов.

- В переломный момент матча не выдержала "Славия" или БАТЭ добавил?

- Давайте похвалю свою команду и не буду говорить про тренера гостей ничего плохого. Я с Михаилом Мартиновичем учился вместе на курсах. Отличный парень. Мы серьезно готовились. Перед сегодняшней игрой у нас была тревога за результат. Было видно, что "Славия" — играющая команда. Хвалю своих футболистов: они вовремя добавили, включили все обороты и забили красивые голы.