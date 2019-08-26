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Как ОМОН в Гродно ударил по Лукашенко

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  • 26.08.2019, 8:51
  • 7,064
Как ОМОН в Гродно ударил по Лукашенко

История попавшего в реанимацию гродненца может стать тестом.

После громкого разноса, устроенного диктатором силовикам, многие задумались о причинах его возмущения, пишет «Солидарность».

Тестом на готовность держать слово в деле силовиков для правителя может стать история в Гродно, где местный житель после задержания ОМОНом оказался в реанимации.

Этот скандал разгорелся спустя несколько дней после совещания с силовым блоком и лишь усилил эффект о высказанных в адрес силовиков претензий.

В палату к Денису Лукьянову приходили следователи сразу после одной из операций. Будет любопытно узнать, чем закончится это дело. Возможно, дальнейшее развитие событий и покажет, насколько искренними были эмоции во время «совещания года».


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