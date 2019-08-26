Вступил в силу второй пакет «драконовских» санкций США против России 12 26.08.2019, 8:58

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США будут препятствовать предоставлению РФ любых займов, финансовой или технической помощи.

Второй пакет санкций США в отношении России по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступил в силу. Документ опубликован на сайте американского Федерального реестра, сообщает «Новая газета».

В рамках новых ограничений США будут препятствовать предоставлению России любых займов, финансовой или технической помощи со стороны международных институтов, в частности МВФ и Всемирного банка.

Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и выдавать кредиты российскому правительству в иностранной валюте.

Санкции предполагают ужесточение лицензирования при продаже России ряда товаров и технологий, утвержденных американским министерством торговли.

Запрет также введен на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

Первый пакет санкций США ввели в августе 2018 года. России перестали оказывать помощь по закону от 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов».

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери в марте прошлого года. По версии Лондона, к инциденту причастны трое сотрудников российских спецслужб.