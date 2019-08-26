Глава Союза журналистов Литвы: Выступления Лукашенко – нереальный интертэймент 1 26.08.2019, 9:53

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Дайнюс Радзявичюс

Фото: Delfi

Как Литва борется с российской пропагандой и что удивляет литовских журналистов в Беларуси.

Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс рассказал «Салідарнасці», к каким последствиям проводит российская политическая пропаганда и что его удивляет в Беларуси.

– Могли бы вы для начала дать общую оценку присутствию российской пропаганды в Литве? В каких формах она существует?

– Сразу отмечу, что в литовских законах нет определения «пропаганда». А раз нет определения, то она не запрещается и не регулируется.

Но очевидно, что политическая пропаганда Кремля в Литве присутствует, как и во многих других странах. Она проникает через телевизионные каналы, интернет-сайты, социальные сети – группы в Фейсбуке создаются как на русском, так и на литовском языках.

По законам Литвы запрещены два типа контента: порнография и разжигание межнациональной розни. Поэтому если по транслируемым в кабельных сетях телеканалам, которые вещают из России или из Европы на русском языке (у них могут быть шведские, британские лицензии) говорят, что нужно убивать людей или ударить по Брюсселю атомной бомбой, то, конечно, с ретрансляторами устанавливается контакт. И если телеканалы постоянно делают нарушения, то на определенный период, на несколько месяцев, доступ к ним ограничивается.

Но если честно, у нас к таким нарушениям относятся довольно толерантно. Я не представляю, чтобы во многих соседних странах, не говоря уже о восточных, могли сказать подобное.

– Можно также добавить, что литовские телеканалы используют российский развлекательный контент, который стоит недорого, но в котором могут также содержаться определенные политические месседжи.

– Но этот контент смотрит очень мало людей. Во-первых, молодое поколение не знает русского языка. Во-вторых, те, кому меньше 40 лет, уже не понимают, в чем там фишка. Допустим сериал «Улицы разбитых фонарей»: какие-то менты, какие-то бандиты. Эти герои чужды для наших людей.

– В июле в Литве заблокировали литовскую версию российского «Спутника». Национальный вещатель LRT (lrt.lt) жаловался на незаконную перепечатку почти полторы тысячи своих материалов. В Рунете писали о нарушении свободы слова…

– Они были заблокированы несколько недель. Их разблокировали, когда они убрали этот контент. С соблюдением авторских прав в Литве уже давно все серьезно, поскольку они – основа развития СМИ, культуры и науки. Воруя чужой контент, ты отномаешь деньги у тех, кто его создал. Временная блокировка «Спутника» никак не была связана с их политической позицией.

Пример подачи новости литовской версией «Спутника»

– Считаете ли вы «Спутник» пропагандистским ресурсом?

– У меня как журналиста подход другой. Та же пропагада может быть разной: нельзя в одну корзину положить пропаганду прав человека, пропаганду здорового образа жизни и пропагаду нечестной политики.

Для меня более всего важно в СМИ – достоверное оно или нет. На текущий момент я не могу сказать, что «Спутник» находится для меня в списке 30 самых достверных СМИ в Литве.

В интернете хватает сайтов со странной подачей информации, но говорить, что они популярны… Я тоже время от времени люблю посмотреть программы из других стран. Допустим, пресс-конференция главы Беларуси. В Европе такого не найти (улыбается – С.). Это нечно уникальное. Чисто с познавательной точки зрения – это какой-то нереальный интэртэймент (видеопродукция развлекательного характера – С.).

– Уделяют ли в Литве внимание фейкам российской пропаганды?

– Да, и СМИ хорошо реагируют, и появились отдельные сайты, посвященные им.

– Самый удивительный фейк, с которым вы сталкивались?

– Он касался лично меня. Это было несколько лет назад. Я только вернулся из Центральной Азии, как коллега оттуда поздравил меня с тем, что я взял хорошее интервью у Трампа. Я пишу: какое интервью? Он: ну как, по российским СМИ разошлось, что я, Радзявичус, корреспондент литовского LRT, взял интервью у Трампа. И он якобы заявил: «Прибалтийские страны недавно заявили о том, что не могут развиваться, так как в соседях у них Россия. Мы можем посоветовать и помочь, чтоб в соседях у них были страны Африки».

Тот самый фейк

Я очень смеялся, когда прочитал. Опубликовал на своей странице в Фейсбуке, что, во- первых, я не был в Штатах, во-вторых, не брал интервью у Трампа. И что самое интересное? Тот самый коллега, который меня первым поздравил, написал: ну было же интервью? Я: не было! Он: ладно, но ведь хорошо Трамп сказал? Я: так он этого не говорил! Он: но мысль все-таки хорошая.

В этот момент я задумался, как неправдивая информация влияет на мышление людей.

– Как вы думаете, к каким негативным последствиям приводит или может привести российская политическая пропаганда?

– Когда-то я считал, что страны, которые занимаются пропагандой за своими границами, имеют определенные долгосрочные цели. Но теперь так уже не думаю.

Российская политика и пропаганда имеют противоположный эффект: отбивают у литовцев желание изучать русский язык и культуру, общаться с русскими. Это как в жизни: если на тебя кричат, орут, говорят, что ты изверг, то каким будет эффект?

Скажу, из-за чего мне больно. У меня много друзей в России. До того, как стали использовать инструменты псевдожурналистики, отношение к России и ее жителям в Литве было намного позитивнее. Но теперь появились стеоретипы, что если политика государства агрессивная, то и люди там агессивные. Из-за этой пропаганды отношение к русским людям изменилось не в лучшую сторону. И мне жаль это видеть.

До аннексии Крыма и войны в Украине большинство литовской молодежи даже не знало, где этот Крым и чей он, и вполне возможно могло допустить, что раз там говорят по-русски, то это, наверное, Россия. Но сейчас все точно знают, что он не российский.

Чем больше доказывают, что «Крым наш», тем больше вокруг убеждаются, что это не так.

– Что предпринимают в Литве, чтобы противостоять российской пропаганде?

– Прежде всего укрепляется общественный теле-и радиовещатель, в том числе, финансово. Но, пожалуй, нельзя сказать, что это делается специально, просто по времени совпало – пришло осознание того, что такой шаг необходим.

Раньше в СМИ очень много внимания уделяли развлечениям, теперь намного больше внимания стали уделять журналистике. В последние годы в Литве расследовательская журналистика развивается так, как никогда ранее.

В целом, можно сказать, что иммунитета в обществе стало больше. Появилось много общественнных движений разного типа.

Фото: Delfi

– Объясните белорусскому обывателю: какое дело российским властям до Литвы?

– Могу высказать личное мнение. В современной России, к сожалению, я часто слышу слово «империя». В контексте истории прошлых веков, в контексте ностальгии по СССР и уже при обсуждении современности. И к сожалению, аннексия Крыма, война с Грузией, Приднестровье указывают, что это не случайно.

Претензии к соседним странам, это, наверное, показатель того, что у кого-то в головах возникла идея повлиять на политику самых сильных среди них. В каким-то смысле я горжусь, что Литва – одна их тех стран, которым в российских СМИ уделяется очень много внимания. Очевидно, что к ней не равнодушны. И я догадываюсь почему. Потому что успешным странам завидуют.

Формально Литва намного беднее России, у которой есть нефть, золото, территория. Но свободный дух литовского общества, культурное и религиозное многообразие, умение жить вместе – это то, чего многим странам не удается добиться.

У нас девять традиционных религий, и люди дружат и болеют за эту страну, много жертвовали для получения ее независимости. Может быть кому-то от этого завидно. Если брать самую большую из соседних стран, то сегодня у многих людей там выбора нет. Нет возможности участвовать в выборах, нет возможности высказать свое мнение. Некоторые коллеги приезжают в Литву и работают отсюда.

Хочется пожелать, чтобы у властей России не было зависти, чтобы они трудились во благо своей страны. Чтобы те миллионы, которые тратятся на пропаганду, влияние на Западе, шли на то, чтобы повысить людям пенсии, сделать в регионах дороги и туалеты.

Российская политическая пропаганда проиграла. Наверное, теперь там ищут новые форматы, но уже проиграно все, что можно было. Пожалуй, мы наблюдаем последний период, когда нас пытаются заставить или полюбить их, или хотя бы бояться.