Астрономы нашли источник загадочных сигналов из космоса 26.08.2019, 10:05

1,554

Впервые быстрые радиовсплески были замечены в 2007 году.

Ученые заявили о том, что им удалось найти возможный источник быстрых радиовсплексов (FRB) – сигналов из космоса, происхождение которых долгое время оставалось загадкой для исследователей. По их мнению, всплески могут продуцировать магнетары, сообщает Science Alert.

В ходе исследования ученые проследили за вспышками магнетара XTE J1810-197. По их словам, они демонстрируют "необычную схожесть" с FRB. Этого недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что загадочные сигналы являются следствием активности магнетаров, но на данный момент это самое правдоподобное объяснение их природы.

Магнетары – это особый вид нейтронных звезд. Они обладают магнитным полем в квадриллионы раз более сильным, чем у Земли. Что становится причиной такого сильного магнитного поля, исследователи не знают.

На данный момент известно не так много магнетаров: они существуют всего около 10 тысяч лет. XTE J1810-197 – один из самых необычных магнетаров. Он относится к числу четырех подобных звезд, которые продуцируют радиоволны, но только он делает это с перерывами. Магнетар был открыт в 2003 году и тогда ученые зафиксировали радиоволны, исходящие от него, а в 2008 году он загадочным образом затих. Но в декабре прошлого года XTE J1810-197 почему-то снова проснулся.

Впервые быстрые радиовсплески были замечены в 2007 г., однако признанного объяснения они не получили до сих пор. Неизвестен и их источник: он может располагаться и в нашей Галактике, и за ее пределами, и даже на Земле, создаваясь техническими устройствами.

Ранее ученые заявили о том, что открыли источник загадочных всплесков. Вспышка FRB 150418, зафиксированная 18 апреля 2015 года, по мнению исследователей, является следствием слияния нейтронных звезд в эллиптической галактике, которая располагается на расстоянии 6 миллиардов световых лет от Земли.