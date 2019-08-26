Житель Гродно, которого жестоко избили омоновцы, находится в коме 16 26.08.2019, 10:16

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Об этом сообщила сестра Дениса Лукьянова.

Состояние 36-летнего Дениса Лукьянова, которого, как утверждает его семья, 20 июля под Гродно жестоко избили бойцы ОМОНа, ухудшилось. Врачи ввели мужчину в искусственную кому. Об этом «Белсату» сообщила двоюродная сестра Дениса Дарья Соляник, которая 25 августа посетили брата в госпитале.

По словам Дарьи, когда она пришла к брату, тот был еще в сознании, слышал ее, но не мог отвечать. «Врачи сказали, что ему стало трудно дышать. Упало давление, дыхание замедляется. Поэтому подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», - говорит она. После ухода двоюродной сестры врачи ввели Дениса Лукьянова в состояние искусственной комы.

Родственники просят откликнуться всех, кто мог быть очевидцем задержания и избиения Дениса Лукьянова милиционерами. Семья хочет, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

20 июля у деревни Каролино под Гродно состоялся автомобильный фестиваль «SunDay». 36-летний Денис Лукьянов отдыхал там с друзьями, они выпили вместе. Когда начали расходиться, Денис простился с компанией и собирался уже уйти домой - там его ждала жена с тремя маленькими детьми. Территорию фестиваля патрулировали несколько десятков милиционеров, в том числе бойцы ОМОН. Как рассказывают родственники Дениса, именно они и заметили его в подпитии, взяли под руки и повели в лес. «В лесу силовики начали сразу же бить его. Как он рассказывал мне потом, на нем отрабатывали приемы. Били резиновыми дубинками по ягодицам, бедрам и ногам. Потом взяли под руки, привели в машину участкового, отвезли в РОВД для составления протокола», - рассказывала его двоюродная сестра Дарья.

Через несколько дней житель Гродно был госпитализирован, попал в реанимацию с диагнозом некроз (омертвление) мышц и заражением крови. Денис перенес уже 6 операций, ему ампутировали часть ягодицы.