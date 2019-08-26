Антипутинское движение набирает обороты 26.08.2019, 10:34

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«Единая Россия» столкнулась с серьезными трудностями в регионах.

В преддверии единого дня голосования в России, которое пройдет 8 сентября, администрация Путина сталкивается со все большими трудностями. По России прокатилась волна протестного движения в связи с падением уровня жизни и авторитарным управлением. Назначенные властью кандидаты в губернаторы столкнулись с серьезной конкуренцией. Агрессивные методы подавления демонстраций и собраний также вызвали критику. Продолжает стремительно падать рейтинг правительства, пишет японское издание «Асахи симбун» (перевод —inosmi.ru).

В единый день голосования в сентябре пройдет более 50 выборов: будут избираться губернаторы 16 областей и республик, члены областных, а также городских советов. Ранее на этих выборах в большинстве случаев побеждала «Единая Россия», однако антиправительственные настроения усилились, и правящая партия оказалась в сложной ситуации.

По информации «Ведомостей», есть вероятность, что в ходе губернаторских выборов в Сахалинской и еще четырех областях кандидаты от власти могут не набрать большинство голосов, в результате чего в финальный тур выйдут оппозиционеры и независимые кандидаты.

Оппозиционных и независимых кандидатов не допускают к выборам под предлогом плохо подготовленных документов. В Москве это вызвало протестное движение, и все кандидаты от правящей партии выдвинусь в качестве независимых претендентов. В результате возникла крайне необычная ситуация: от «Единой России» нет ни одного кандидата.

За антиправительственными настроениями стоит падение уровня жизни, а также недовольство политикой правительства, которое не прислушивается к народу. Представитель ассоциации по защите прав избирателей «ГОЛОС» Аркадий Любарев отмечает: «Власти не ведут диалог с народом. С некоторого времени они стали думать, что граждане будут голосовать за кандидатов, отобранных властью».

Прошлым летом правительство подняло пенсионный возраст, и это привело к протестам по всей России. В ходе голосования прошлой осенью на трех губернаторских выборах кандидаты от правящей партии потерпели поражение.

В последнее время власть стали критиковать также и за региональные проблемы. В мае в Екатеринбурге из-за ожесточенных протестов горожан было отменено строительство новой церкви, которую тесно связанная с властью РПЦ планировала возвести на центральной площади. В Архангельской области также было заморожено строительство мусороперерабатывающего завода, который занимался бы обработкой отходов из Москвы.

Власть усиливает давление: жалобы в «Гугл» из-за протестных видео

«Протесты бывают по всему миру. Они не свидетельствуют о политическом кризисе», — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков делает вид, что все спокойно. Тем не менее на самом деле власть суетится, пытаясь подавить антиправительственные настроения и восстановить рейтинг.

Во время демонстраций по поводу выборов в Москве власти арестовали более двух тысяч оппозиционеров и участников. 11 августа Роскомнадзор потребовал от «Гугл» прекратить использовать YouTube для рекламы незаконных массовых мероприятий. Роскомнадзор предупредил, что в случае непринятия мер он будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России.

Эксперты полагают, что причина визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на Итуруп 2 августа заключается в том, что власть продвигает врио главы Сахалинской области Валерия Лимаренко в качестве кандидата в губернаторы.

В связи с пенсионной реформой рейтинг Путина упал до 60%. От рейтинга 2014 года, который после аннексии Крыма взлетел до 90%, не осталось и следа. В России нет оппозиционных сил, которые могли бы представлять угрозу для власти, но для Путина, сдерживавшего оппозицию на фоне подавляющей поддержки со стороны россиян, сложилась ситуация, которую он не может игнорировать.

По данным соцопроса, проведенного «Левада-центром» в июле, 54% респондентов выступили за то, чтобы Путин остался президентом и после 2024 года, когда истекает его срок. При этом число людей, считающих, что причина в отсутствии других политиков, превысило 40%. Директор центра Лев Гудков полагает, что россияне голосуют за Путина по привычке.

«Сформировалось гражданское общество, и люди выражают свое несогласие не только через демонстрации, но и через выборы. На выборах в сентябре правящая партия может потерпеть еще больше поражений», — предполагает директор Центра политической информации Алексей Мухин.