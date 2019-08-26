Military Watch: Зачем Беларуси нужна авиация для дальних ударов? 26.08.2019, 10:47

Белорусская авиация начала получать российские истребители Су-30СМ.

«Беларусь остается единственной страной в мире, которая развернула самолеты Су-27 и их производные в значительном количестве, а затем вывела их всех из строя», – говорится в публикации американского издания Military Watch.

Обозреватель американского издания отмечает, что отказ от Су-27 обусловлен не только высокими эксплуатационными расходами, но и ростом возраста самолетов советской постройки. Он также напоминает читателям, что на сегодняшний день белорусские ВВС используют усовершенствованные варианты более легких истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25. Кроме того, авиация была дополнена современными системами противовоздушной обороны, предоставленными Россией, в том числе системами ПВО С-400, которые образуют плотную сеть совместно с платформами более короткого радиуса действия, такими как «Бук-M2».

Су-30СМ значительно дороже как в приобретении, так и в обслуживании, чем его предшественник, однако именно этот истребитель обеспечит Беларусь неоспоримым преимуществом.

«У Беларуси будут самые тяжелые истребители в Европе – кроме тех, которые в небольших количествах развернуты на базах Соединенных Штатов», – отмечает обозреватель Military Watch.

Приобретаемый Минском истребитель представляет собой наиболее совершенный вариант конструкции Су-30 и оборудован радаром Н011 «Барс», обеспечивающим дальность обнаружения 400 км против целей размером с истребитель. Стоит также отметить, что Су-30СМ оборудован современной авионикой и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Обозреватель американского издания обращает внимание читателей на тот факт, что российские военные также в большом количестве приобрели эти истребители наряду с платформами Су-35 и Су-57.

«Российские военно-воздушные силы уже получили 60 истребителей Су-30СМ с 2012 по 2016 год, и, как сообщается, также разрабатывается вариант Су-30СМ, который будет использовать двигатели Су-35 АЛ-41. Однако остается неясным, унаследует ли этот истребитель более высокую полезную нагрузку новой платформы и управляемый вектор тяги», – говорится в публикации.

Отмечается, что Минск уже неоднократно говорил о своих беспокойствах по поводу военного развертывания НАТО вблизи границ Беларуси, в частности после планов США открыть военную базу в Польше и выхода Вашингтона из Договора о РСМД.

Су-30СМ обеспечит белорусским военно-воздушным силам возможность наносить дальний удар, что позволит Минску поражать цели глубоко за линией противника с широкого диапазона высот до 8000 метров, за счет усовершенствованных управляемых боеприпасов.

«Истребитель также обладает высокой способностью выполнять роль превосходства в воздухе, благодаря своей чрезвычайной маневренности, полезной нагрузке», – отмечает обозреватель американского издания.

Однако на сегодняшний день остается неясным, удастся ли интегрировать новые российские гиперзвуковые ракеты Р-37М, которые предназначены для Су-57 и Су-35, в Су-30СМ. Обозреватель американского издания считает, что это весьма вероятно, учитывая значительное сходство вышеперечисленных истребителей и изощренность авионики.

«Считается, что этот самолет (Су-30СМ – прим. ред.) способен сражаться лицом к лицу практически со всеми западными истребителями, за исключением F-22», – отмечает обозреватель Military Watch.