Екатерина Белая: Стримы с площади в Бресте смотрит до 30 тысяч человек 26.08.2019, 10:58

Екатерина Белая

Это может сделать каждый.

До 30-ти тысяч просмотров набирают стримы в социальных сетях, которые ведутся с площади в Бресте.

Об этом «Радыё Рацыя» сообщила жительница Бреста, участница акций против строительства аккумуляторного завода Екатерина Белая.

Таким способом еженедельной онлайн-коммуникации она выражает свое несогласие со строительством аккумуляторного завода вблизи города и дает возможность увидеть объективную реальность в прямом эфире другим людям.

«Некоторые смотрит смотрели до 30 тысяч человек. У меня нет никакого YouTube-канала - это только со своей личной страницы в «Фейсбуке». Люди стали смотреть эти стримы и благодаря репостам это проблема стала узнаваться дальше и больше, она вышла за пределы Бреста. Например, «Народного репортера» смотрели в основном наши брестчане. «Фейсбук» - это уже более глобальная сеть. Там не велись такие стримы с нашей площади, а я стала вести», - рассказала Екатерина Белая.

Активистка Екатерина Белая уверена в том, что каждый человек должен иметь свою общественную позицию. Такие стримы через интернет - это возможность ее сформировать или проявить.