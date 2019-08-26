«Федор» — шпион! Леонид Гозман

26.08.2019, 11:18

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Леонид Гозман

Маски сброшены — российская разведка раскрыла причину неудачи стыковки «Союза» и МКС.

Служба Внешней Разведки РФ выяснила, что робот «Федор» еще с момента сборки был завербован ЦРУ. Его подкупили импортной смазкой, которая, на самом деле, ничуть не лучше нашей, произведенной в рамках импортозамещения. «Федор» получил задания сорвать стыковку. Циничные наниматели не сообщили ему, что после срыва стыковки он будет утоплен вместе с кораблем.

На брифинге в СВР генерал-майор Пронин раскрыл и мотивы американцев, которые не сводятся к тому, что Госдеп обеспокоен хроническим отставанием Илона Маска от Роскосмоса. Замысел наших «партнеров» в другом — они надеются, что после этой неудачи будет уволен один из лидеров патриотических сил в высшем руководстве страны Дмитрий Рогозин.

Эти надежды напрасны, его не уволят, а наградят. Путин своих, особенно тех, у кого руки растут — да-да, вы поняли, откуда, не сдает!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»