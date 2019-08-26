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В центре Киеве из гранатомета обстреляли здание

  • 26.08.2019, 11:45
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В центре Киеве из гранатомета обстреляли здание
Фото: Мирослава Котюга/Информатор

Полиция квалифицирует происшествие как теракт.

В Киеве в ночь на 26 августа двое неизвестных выстрелили по зданию по адресу Паньковская, 5. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает liga.net.

Согласно предоставленной информации, выстрел прогремел около 1:30 ночи. Снаряд попал в окно на четвертом этаже здания. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, медики и спасатели.

Сообщается, что через дорогу от здания был найден отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета (РПГ 7). Детали случившегося выясняются.

К поискам злоумышленников привлечен весь личный состав столичной полиции – в городе введен оперативный план.

Фото: Мирослава Котюга/Информатор
Фото: Мирослава Котюга/Информатор
Фото: Мирослава Котюга/Информатор

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