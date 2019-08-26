Лукашенко о 1 сентября: Дети должны быть одинаковыми 12 26.08.2019, 12:47

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Диктатор встретился с министром образованием Карпенко.

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает БелТА.

«Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни — дети должны быть одинаковыми — они должны быть хорошо одеты (я не говорю, что одинаково одеты, но хорошо одеты).

Кто дешевле, кто богаче. Мы богатых не заставим одевать своих детей проще. Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу. И так далее», — сказал Лукашенко.

«Поэтому надо в оставшиеся дни обратить особое внимание на тех, кто в силу определенных обстоятельств не может уделить достаточно внимания своим детишкам. Это вот такое человеческое к вам требование», — добавил Лукашенко