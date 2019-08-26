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В Литве задержали сотрудников ФСБ, перешедших границу с оружием

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  • 26.08.2019, 12:58
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В Литве задержали сотрудников ФСБ, перешедших границу с оружием

Россияне нарушили границу на полкилометра.

Литовские пограничники задержали двух вооружённых пистолетами сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал LNK.

Замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис заявил, что россияне зашли на территорию чужой страны недалеко от посёлка Нида, нарушив границу на полкилометра. Литовские пограничники обнаружили их с помощью систем видеонаблюдения.

По версии задержанных, они зашли в Литву непреднамеренно. Литовская сторона также объяснила случившееся неопытностью россиян. Пограничники ФСБ уже переданы России.


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