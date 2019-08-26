Белоруски в Китае: Зарплата $1700, за квартиру не платим 1 26.08.2019, 13:12

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Как наши соотечественники преподают иностранный язык в Поднебесной.

В интернете не сложно «нагуглить» объявления с предложением поработать учителем английского в Китае. Молодые люди, которые не привыкли сидеть на месте, охотно хватаются за такой вариант.

«Плюшек», пишут, в этом деле немало — хорошая зарплата, бесплатное жилье. О минусах — ни слова. Белоруски, которые преподают и преподавали иностранный в Поднебесной, рассказали tut.by об особенностях данной работы.

В ноябре 2018-го минчанка Анастасия вернулась из Китая, где семь месяцев преподавала английский. Работу нашла в соцсетях. Просматривала тематические группы в «ВКонтакте» и в одной из них увидела интересное объявление. Его оставила украинка, которая вела иностранный в частной языковой школе.

— На ее странице были снимки с детьми, фото с уроков, поэтому недоверия она не вызывала, — вспоминает Настя, с чего все началось. — Мы списались. Оказалось, некоторые школы не хотят платить агентам, которые подбирают педагогов-иностранцев, и они просят своих сотрудников поискать кандидатов среди знакомых или друзей. Если получается, этому сотруднику доплачивают долларов 500 премии.

Новая знакомая попросила у белоруски записать двухминутный ролик-презентацию. В нем следовало рассказать о себе и показать свои навыки работы с детьми.

— Я училась в педе на психолога, но университет не закончила. Думала, раз нет высшего образования, меня не возьмут, но, как оказалось, диплом в этой работе не важен, — рассказывает собеседница. — Администрацию школы интересовал только беглый английский и симпатичное лицо. Китайцы считают, что учить иностранный на слух лучше и проще, поэтому набирают в свои школы носителей языка. К тому же, у них есть пунктик про внешность. Если твоего ребенка учит, например, европеец — это считается статусно. Родители любят фотографировать детей с такими педагогами, выкладывать фото в соцсети: мол, посмотрите, мы можем себе это позволить.

Из наблюдений Насти, чаще всего на работу приглашали невысоких светловолосых девушек. В ее школе знать английский идеально не требовали. Уровень запрашивали выше среднего.

— У меня был знакомый путешественник, который ну очень плохо говорил по-английски. Он разослал десяток резюме, и в один из садиков его взяли. Причем, с зарплатой почти как у меня. Думаю, здесь все зависит от школы или сада.

На видеорезюме Насти ответили через два дня. Сказали: «Вы подходите» — и попросили приехать как можно быстрее. Спешка объяснялась тем, что в школе набрали новых учеников, и им срочно требовался учитель. Девушка прилетела через три недели. Ее уже ждало несколько групп, в них дети от 3 до 12 лет.

— Документы для работы я делала сама, — вспоминает собеседница.

— По закону, преподавать английский в языковых школах могут только носители языка (некоторые блогеры рассказывают, что кандидату нужен сертификат TESOL, который позволяет преподавать английский в любой стране). Это, например, жители Канады, США, Англии. Поэтому оформить рабочую визу я не могла. Сделала бизнес-визу. Работодатели обещали, что через несколько месяцев помогут оформить документы на работу, но этого не произошло.

Перед отъездом Насте прислали контракт на английском. Условия были хорошие. Работа пять дней в неделю. В день максимум четыре урока по 1,5 часа. Первый месяц зарплата была чуть больше 1000 долларов, к четвертому и дальше доходила до 1500. Плюс школа снимала для девушки «полуторку».

— В школе работало три иностранца: я, парень из России и украинка. Все обещания, кроме рабочей визы, наши директора исполнили, — продолжает собеседница. — В какой-то момент мы стали давить на них, чтобы нам сделали хотя бы регистрацию. Руководство вроде взялось за дело. Рассказывали, что ходили в полицию, там им ответили: город у нас маленький (население два миллиона человек), иностранцы тут бывают редко, поэтому специалисты не знают, как их оформлять. Вот только обманывали они или говорили правду, мне не известно.

На случай, если остановит полиция и спросит документы, Анастасия напечатала стопку визиток. В них указала, что якобы занимает продажей чая. Но за семь месяцев такая подстраховка так ни разу и не пригодились.

— У нас была очень уважаемая школа, — говорит девушка. — Ее владелица — дочь одного из богатейших людей города. К нам ходили дети некоторых полицейских и нас не трогали.

Тем не менее родителям Анастасию попросили представляться американкой. «Ты ж понимаешь, — объяснили, — школе нужно привлекать клиентов. К тому же, чем больше детей, тем выше и у тебя зарплата».

— Нас с ребятами просили не разговаривать между собой по-русски. Вдруг кто-то увидит, а слухи расходятся быстро.

Атмосфера в коллективе была комфортной. Администрация возила учителей на экскурсии, на большие праздники каждому вручали корзину с продуктами.

— Наша школа работала по франшизе. К занятиям каждому выдали планы уроков, где был прописан каждый чих, — вспоминает девушка.

— Но детям они оказались настолько неинтересны, что мы с ребятами все придумывали сами. Из-за этого первые два месяца работы было столько, что голову от книги некогда было поднять.

Уроки педагоги проводили в паре с китайским учителем. Вот только зарплата местным полагалась раза в три меньше. Это вызывало небольшой дискомфорт, поэтому тему оплаты старались не поднимать.

— Мы угощали своих напарников обедами, если вместе ехали в другой город, платили за бензин. В общем, старались не наглеть, — шутит собеседница. — Кстати, у носителей языка, например, канадцев зарплата в таких центрах доходит до 4000−5000 тысяч долларов. В основном они работают в мегаполисах — Пекине или Шанхае. В городе вроде нашего позволить себе подобного педагога не могут.

Анастасия жила на севере Китая. В их городе было две языковые школы. У конкурентов преподавало два иностранца из ЮАР. Других учителей из Беларуси она не встречала.

— Часто на такую работу соглашаются румыны, поляки, — вспоминает собеседница. — В общем, европейцы, для которых 1500 долларов — это хорошие деньги.

К зиме 2018-го Анастасия приехала в Беларусь оформлять новую бизнес-визу и больше в Китай не вернулась.

— Мне писали из школы, спрашивали, когда я приеду, предлагали прибавку к зарплате, но я соврала, что мне не дали визу, — говорит, как есть, девушка. — Над нашим городом часто нависал смог. Из-за этого у меня начались проблемы со здоровьем. Все время болела голова, насморк, опухала носоглотка. Думала, акклиматизируюсь, и оно пройдет. Но за семь месяцев ничего не изменилось. Когда вернулась в Беларусь, поняла, что значит чувствовать себя здоровой, и передумала уезжать. Сейчас планирую подыскать место учителя в южном Китае. Там меньше производств, и получше с экологией. Все-таки работа эта интересная, и мне бы хотелось продолжить преподавать.

«Знала: раз я не native speaker, преподавать легально не смогу»

По образованию Ксения экономист. Работала бухгалтером на заводе, потом бариста, а, когда все надоело, воспользовалась предложением друга друзей — и отправилась в Китай преподавать английский. Здесь она уже второй год.

— Английский я учила в школе и пять лет в университете, поэтому уровень у меня хороший, — рассказывает девушка. — Знакомый, который рассказал о работе в Китае, сам здесь преподавал. Предложил записать видеопредставление, затем передал его агенту, и уже агент искал мне работу.

На то, что место найдется, девушка особо не рассчитывала, но предложения «посыпались» уже на следующий день. За неделю белоруска определилась с центром, условия которого ей больше всего понравились, прошла видеособеседование и стала готовить документы. Покупать билеты и делать визу пришлось за свой счет.

— Я знала: раз я не native speaker, преподавать легально не смогу, — говорит собеседница. — Но ребята, которые работают учителями, рассказывали, что нелегалов в тренинг-центрах проверяют не часто, поэтому неприятностей быть не должно. В общем, за это я не переживала и сделала бизнес-визу. Большей проблемой было найти деньги на билет и первое время жизни в Китае.

Билет от Москвы до Пекина стоил 220 долларов. Еще 300 долларов Ксения взяла с собой на жизнь. Для подстраховки упаковала в чемодан гречку и овсянку. В столице ее никто не встречал. Пока она доехала до касс, билеты на поезд до нужно города уже разобрали. В 22.00 вокзал закрылся, и до 6 утра пришлось сидеть на улице.

— Никто из людей, к которым я подходила, не знал английский и не мог помочь, — сейчас эту ситуацию собеседница описывает с улыбкой.

— Утром я купила билет и добралась до нужного города.

На этом приключения закончились и началась работа. Работодатели сняли для белоруски квартиру-студию и предложили годовой контракт на 40 рабочих часов в неделю. Из них 25 часов — это уроки с детьми, 15 — время для подготовки.

— В центре я прошла двухнедельный тренинг по работе с детьми и приступила к занятиям. Сейчас в будни рабочий день у меня с 14.00 до 21.00, в субботу-воскресенье — с 10.00 до 20.00, — описывает свой график девушка. — Преподаю у деток 3−8 лет. Уроки мы проводим в паре с местным учителем. Китайского я почти не знаю, поэтому он помогает мне налаживать диалог с детьми и следить за порядком. Если, например, ребята шумят, в его обязанности входит их успокоить. Я не должна на это отвлекаться. Зарплата у меня 1700 долларов в месяц. За квартиру платить не нужно, только коммуналку. Это очень хорошие условия, они и держат.

После первого года работы Ксении дали отпуск — «три или четыре дня». Больничного в течение года у нее не было. Болела она лишь раз, но даже с температурой нужно было идти на урок.

Родителям учеников Ксению представляют как девушку из Канады. Белоруска не скрывает: выглядит это не очень правдоподобно, ведь она не знает французского, но мамы и папы верят.

— Почему? Не знаю, думаю, они просто хотят, чтобы их дети выучили английский, и не важно, кто его будет преподавать, — рассуждает собеседница. — Родители большинства учеников английского не знают, поэтому мы общаемся через локального учителя. С ними я стараюсь не обсуждать свою национальность, но, если они вдруг спрашивают что-то про Канаду, подыгрываю.

В центре педагогов-иностранцев предупредили: если придет проверка, которая занимается нелегалами, они должны бежать куда глаза глядя.

— Иначе, нас могут забрать в полицейский участок, — продолжает девушка. — Если честно, не знаю, как проверяющие выбирают центры, где бывают. Сколько я работаю, к нам ни разу не приходили. Мою подругу, которая работает в другой школе, с коллегами-иностранцами однажды так забрали. Но, когда школа заплатила за них штраф, их отпустили, и они продолжили вести уроки. Хотя, думаю, за такое могут и депортировать.

В планах Ксении в этом году уехать из Китая. На вопрос почему, отвечает просто: скучает по родным. Говорит, когда между вами тысячи километров и пять часов разницы, поддерживать связь сложно.

— Китайцы — люди специфические, никогда не знаешь, что у них на уме, поэтому друзей среди них у меня не появилось, — рассказывает девушка. — Выезжать в какие-то другие города времени особо нет, поэтому я только работаю и не получаю никакого удовольствия от жизни. Думаю, в ближайшее время вернусь в Беларусь. Возможно, когда получу на родине первую зарплату, пожалею, но так я буду рядом с родителями. Да и никто же не запрещает мне, если захочу, снова вернуться в Китай.