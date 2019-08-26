Лукашенко выступил против ЦТ: в Беларуси снова вернут экзамены? 20 26.08.2019, 13:38

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Также диктатор обеспокоен объемами домашних заданий в школах.

Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает БелТА.

«Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор критика на централизованное тестирование. Критикуют новую какую-то методику — вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное — не баллы, а знания. Все должны понимать, и родители в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам не считай, они все равно поступят в вуз. Если знаний нет, никакие баллы не помогут», — отметил Лукашенко.

«Скажу откровенно, что я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы.

Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений», — заявил Лукашенко.

В этой связи он вспомнил время, когда сам учился в вузе, и отметил, что вряд ли при тестировании его результат был бы лучше, чем при личной беседе с преподавателем.

Лукашенко требует не перегружать детей домашними заданиями

– По нагрузкам в школе я уже говорил: нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий. В вузах – совсем другое дело. Там другое дело, потому что там человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться.

А здесь у ученика все - от математики до гуманитарных, технических предметов. Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются.

На это тоже надо обращать внимание и не перегружать детей, особенно дома. Не надо, чтобы они 5-6 часов отработали в школе, и еще столько же дома. Это ненормально. Мы калечим детей, – заявил Лукашенко.

Лукашенко поручил до конца года провести расширенное совещание по теме образования с участием экспертов.