закрыть
26 августа 2019, понедельник, 15:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Павел Якубович трудоустроился в милицейскую газету «На страже»

15
  • 26.08.2019, 13:53
  • 2,635
Павел Якубович трудоустроился в милицейскую газету «На страже»
Павел Якубович
Фото: belta.by

Экс-главред «Совбелии» теперь отбеливает милицейский беспредел в Беларуси.

Редактор пропагандистского издания «Советской Белорусии» Павел Якубович, уволенный в феврале 2018 года, устроился обозревателем в штат газеты МВД «На страже», пишет nn.by.

Там он опубликовал уже два материала.

«Я сейчас на пенсии — много свободного времени, возглавляю общественный совет при МВД. И буду писать в газету по тематике деятельности общественного совета. Она ведет масштабную работу, есть о чем написать. Ну и я профессиональный журналист, всю жизнь пишу в журналистике, большой и малой. Было бы очень странно, если бы откинул перо. Конечно, я уже не молодой журналист, который будет бегать с диктофоном по городу, а как колумнист — ничего плохого не вижу», — пояснил Якубович.


популярное за неделю

Мнение

Все по Экклезиасту
Все по Экклезиасту Дмитрий Растаев
Где хлеб, там и песня
Где хлеб, там и песня Константин Скуратович
Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия Виталий Портников