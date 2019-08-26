Лукашенко — учителям: Стонать, что «ах, нам тяжело», не надо 22 26.08.2019, 14:32

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Диктатор заявил, что «очень надеется на учителей».

Лукашенко признался, что «двояко относится» к жалобам учителей на то, что их заставляют заниматься другими работами, кроме как проведением уроков, сообщает его пресс-служба.

Принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, Лукашенко отметил, что порой учителя жалуются, что их якобы заставляют писать и заполнять те или иные бумаги, заниматься другими работами, кроме как проведением уроков.

— Я к этому двояко отношусь. Там, где надо убрать лишнее от учителей — всякие отчеты, самоотчеты — это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе. Это обладающий знаниями человек. И он вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках — главная звезда и светило. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей, поэтому стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо, — сказал Александр Лукашенко.

Также диктатор заявил повторил, что государство, и он в том числе, «очень рассчитывает на учителей».

— Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя. Особенно в селах, малых городах, — добавил Александр Лукашенко.