Украинской оппозиции предложили возглавить четыре комитета Верховной Рады 26.08.2019, 14:51

Дмитрий Разумков

Также «Слуга народа» предлагает возглавить комиссию по делам ветеранов.

В Украине оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и по вопросам ветеранов.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Он не стал называть кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.

Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", — сказал он.

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва, избранной на внеочередных выборах 21 июля, назначено на 29 августа.