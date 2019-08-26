Беларусь продолжает падение в секторе мобильного интернета 3 26.08.2019, 15:00

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Наша страна обошла Замбию, но уступила Зимбабве.

Ирландская компания Ookla представила июльский рейтинг скорости подключения к интернету Speedtest Global Index, в котором Беларусь потеряла одну позицию в секторе мобильного интернета - c результатом 14,10 Мбит/с (Download) и 8,89 Мбит/с (Upload) наша страна обошла Замбию (115 место/14,01 Мбит/с), но уступила Зимбабве (113 место/14,74 Мбит/с). За год с лишним наша страна так и не смогла вернуться в первую сотню рейтинга, вылетев в мае 2018г. Правда, Беларусь прибавила четыре пункта в списке стран с наиболее скоростным фиксированным интернетом, сообщает «БелГазета».

* скорость Download, Мбит/с. В секторе мобильного интернета из 144 стран представленных стран лидируют Южная Корея (97,44 Мбит/с), Австралия (63,34) и Катар (61,72). Рейтинг скорости фиксированного интернета (всего в данном рейтинге 177 стран)

возглавляет Сингапур (191,93), за ним расположились Южная Корея (156,18) и Тайвань (151,75)

В секторе мобильного интернета из 144 стран представленных стран лидируют Южная Корея (97,44 Мбит/с), Австралия (63,34) и Катар (61,72). Рейтинг скорости фиксированного интернета (всего в данном рейтинге 177 стран) возглавляет Сингапур (191,93), за ним расположились Южная Корея (156,18) и Тайвань (151,75).