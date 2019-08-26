Юрась Беленький: У нас есть юридическая канва независимого государства 26.08.2019, 15:25

Как «депутаты независимости» спутали карты Кремлю.

25-го августа 1991 г. внеочередная сессия Верховного Совета Беларуси признала Декларацию о суверенитете нашей страны конституционным законом.

Принял эту декларацию Верховный Совет годом ранее, но силу закона документ приобрел именно в 91-м, через три дня после провала путча в Москве, пишет сайт телеканала «Белсат».

«В день, когда ляснул ГКЧП, эйфория на площади, все обнимаются, и у одного Позняка напряженное лицо: ребята, история нам дала три дня, если за эти три дня решим вопрос независимости – будем независимыми, если нет – то нет», – вспоминает депутат верховного совета ХІІ созыва Юрась Беленький.

Уже на следующий день, подчеркивает Юрась Беленький, Россия выразила намерение не допустить независимости бывших республик.

В Украине, где подобное решение Верховная Рада приняла 24-го августа, – этот день отмечается как День независимости. В Беларуси же этой даты официально не отмечают, но к независимости нашей страны сегодняшние белорусы относятся преимущественно позитивно.

«Все что ни делается – к лучшему так что не зря они постановления принимали».

«Мне в Союзе лучше было. – Почему? – Потому что здесь бардак и коррупция повсюду».

«Хорошо, мы независимые люди, мы любим свою Беларусь и хотим жить в ней».

«Гордимся, что Беларусь самостоятельная».

«Нет, не совсем, очень большая экономическая зависимость от России», – говорят жители Минска.

Те депутаты, которые были в меньшинстве в Верховном Совете БССР двенадцатого созыва, и те культурные деятели, которые поддерживали движение к независимости, сумели и успели заложить фундамент суверенного белорусского государства.

«У нас есть юридическая канва независимого государства, у нас есть международное право, которое охраняет нас, и у нас есть определенные возможности реализовывать белорусские цели, несмотря на московское давление», – отмечает Юрась Беленький.

Если бы не было 25 августа 1991-го года, Беларусь осталась бы на тех же правах в составе России, что Татарстан или Чечня, подчеркивает политик.