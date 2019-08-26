Ученые опровергли «правило 10 тысяч часов» 1 26.08.2019, 15:36

Идея оказалась слишком упрощенной.

Возможно, вы слышали правило, что 10 тысяч часов практики превратят вас в эксперта в любой сфере. Этот «закон» был впервые предложен автором исследования музыкантов, в том числе скрипачей, еще в 1993 году. Тогда наблюдатели пришли к выводу, что «многие навыки, которые отражают врожденный талант, на самом деле являются результатом интенсивной практики на протяжении как минимум 10 лет», сообщает «Вокруг света».

Идея 10 тысяч часов прочно укоренилась в нашей культуре, но она оказалась слишком упрощена. Когда дело доходит до человеческих навыков, сложная комбинация факторов окружающей среды, генетики и их взаимодействия объясняет различия в производительности между людьми.

Как опровергли «правило 10 тысяч часов»?

Психологи Брук Макнамара и Мегха Майтра из Кейсовского университета Западного резервного района в Кливленде решили проверить правило на собственной группе добровольцев, играющих на скрипке. Они разделили 39 участников на три равные группы по субъективной оценке их преподавателей. Первая группа состояла из лучших учеников, вторая из средних, а третья из плохих.

Было установлено, что менее опытные скрипачи к 20 годам отработали в среднем шесть тысяч часов практики. Для хороших и лучших групп среднее число 11 тысяч часов. Большинство «лучших» скрипачей практиковались реже, чем «среднички» в среднем на четверть. Это значит, что для достижения лучшего результата не обязательно тратить уйму времени на тренировки.

Новое исследование также предполагает, что вы должны дважды подумать, прежде чем посвятить 10 тысяч часов (400+ дней) своей жизни какой-то сфере — не гарантировано, что вы станете лучше в выбранной вами дисциплине, чем те, кто не уделяет много времени совершенствованию своих навыков.