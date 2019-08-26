ОМОН на пенсию, правительство в отставку Дмитрий Быков

26.08.2019, 15:47

Дмитрий Быков

Россия в отпуске на триста дней в году.

Четырехдневная рабочая неделя, ввести которую додумался премьер, — большой прорыв, национальная идея, одна из подлинно необходимых мер! Вот облегчение, вот милость-то Господня — не смена вех, не чрезвычайное ввести, а без насилия: все делать, как сегодня, но наконец четыре дня взамен пяти. Затея мудрая, как Савская царица: без революции, без трат или щедрот всей этой мерзости, которая творится, на двадцать процентов устроить окорот. Клевещут запросто в фальшивых протоколах, в газетных простынях несут сплошную хрень, без тени совести детей болванят в школах — и вдруг убавить это все на целый день!

И посвятить его поездкам на природу, прочтенью классики, как в наши времена… Какую, собственно, вы видели свободу? Свобода вот она — не делать ни хрена.

Вон тут у Путина, ликует пресса хором, наглядно явлена гуманность наших дней: он прочит пенсию досрочную шахтерам. Но есть профессии значительно вредней! Шахтер копается в пластах родной породы, телеведущий же — в скоплениях дерьма, и если опыты его продлятся годы — ему понравится, и он сойдет с ума. Хоть им безумие и так уже знакомо — оно в «Останкино» справляет торжество. Скорей на пенсию, на их родное Комо — пусть с облегчением впадут они в него!

Я успокоил бы российскую Вандею, убрал убыточность, остановил бы ложь: даешь трехдневную рабочую неделю! Даешь двухдневную! Полдневную даешь! А впрочем, Родина, прости меня за дерзость, но для диагноза не нужен эрудит: тут все наладится, коль ничего не делать. То, что ты делаешь, давно тебе вредит. Другим препятствуя, самой себе мешая, надменно хвастаясь, пиарясь на костях… Не русофобия — беда твоя большая, а рукожопия, причем на всех путях. Гоня продвинутых, не видя явных выгод, ты все брыкаешься, как бешеный мустанг. Молчать, бездействовать — сегодня лучший выход: любые действия ведут тебя в цугцванг. И в личной практике, томимый мукой сладкой стихосложения, писанья ли новелл, — лет десять, кажется, я действую с оглядкой: не разозлил ли я? Не слишком надоел? Душой с Обломовым и сердцем с Гончаровым, я воздержался бы от мыслей и от дел. Навальный, кажется, и то разочарован: зачем он выпущен? Сидел бы и сидел!

Я б создал партию «Россия отпускная». Россия в отпуске на триста дней в году! За воздержание планета остальная с огромной радостью поставит нам еду.

Долой полемику: в тюрьму, на переплавку? Отнюдь: достаточно уйти с рабочих мест. ОМОН на пенсию, правительство в отставку, рыбачить, пьянствовать, пока не надоест!

Да мало ль Баденов, Испаний, Черногорий, давно распахнутых для местного ворья? Послать пожизненно в элитный санаторий и всю Росгвардию, и лидеров ея: пусть вечно лечатся, чтоб юность не угасла, кормить пирожными (не любят? Все равно!), лечить клистирами из розового масла, причем под музыку из Баха и Гуно… Давно и так уже машины, одеянья, любые гаджеты привыкли закупать… Российским лозунгом я вижу недеянье.

Пока не вырастут все те, кому по пять.

Дмитрий Быков, «Новая газета»