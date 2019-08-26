Один день Геннадия Федынича 26.08.2019, 15:58

Геннадий Федынич

Правозащитники сняли фильм о лидере независимого профсоюза РЭП.

Год назад, 24 августа 2018 г. суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика, cообщает сайт ПЦ "Весна".

Обоих признали виновными в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса) и наказали ограничением свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.

Многие почему-то считают, что ограничение свободы без направления в учреждения открытого типа, или "домашняя химия" – легкий вид наказания.

"Мне говорят "ну ты же не в тюрьме", но ведь выходные дни – это своего рода тюрьма. Ждешь - скорее бы вечер и скорее бы понедельник, чтобы выйти на работу", – рассказывает в фильме профсоюзный лидер Геннадий Федынич.

Журналисты провели один день вместе с "химиком" Федыничем и убедились, что очень непросто быть закованным в стенах своей квартиры два длинные выходные дни и наблюдать через окно, как где кипит жизнь. И так четыре долгие годы.

Геннадий Федынич рассказывает о ограничения, наложенные на него судом и уголовно-исполнительной инспекцией, рассуждает о том, ожидает ли он амнистии.