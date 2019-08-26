Financial Times: Украина готова ухватиться за возможность провести реформы 10 26.08.2019, 16:29

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Фото: Getty Images

Украинцы предоставили новому парламенту и президенту мандат на проведение реформ.

В ходе встреч с Владимиром Зеленским и другими лидерами, которые прошли на прошлой неделе в Киеве, я убедился в том, что изменения в политике уже происходят и что они принесут пользу, если Украина не упустит момент, пишет Дэвид Малпасс, президент Всемирного банка для издания Financial Times, (перевод - inosmi.ru).

Задача Украины заключается в том, чтобы выработать план, который позволит обеспечить более быстрый и устойчивый экономический рост и более высокий уровень жизни населения. Правительство уже решительно призывает к действию, однако сохраняющиеся на его пути препятствия весьма значительны: монополии в ключевых секторах экономики, государственные банки, которые не хотят конкуренции, стареющая инфраструктура и конфликт на востоке Украины, который наносит огромный вред торговле и инвестициям.

Важный первый шаг — привлечение инвестиций. Чтобы добиться этого, Украине необходимо будет обеспечить условия для рыночной конкуренции, упразднить монополии и укрепить диктатуру закона. Государственные предприятия присутствуют почти в 30 секторах экономики и удерживают значительную долю более чем на половине рынков, где они работают.

Одна из важных областей, где Украина может создать условия для конкуренции, — это газовый сектор, где в настоящее время доминирует государственная монополия. Украина пообещала провести анбандлинг (процесс, посредством которого компания с разными направлениями деятельности сохраняет основной бизнес и продает неосновные активы, — прим. ред.) в области транзита и добычи газа к 1 января 2020 года. Это позволит привлечь инвестиции и поможет защитить транзитный потенциал Украины.

Во-вторых, Украине требуется более эффективное финансовое посредничество, чтобы увеличить объемы инвестиций в частном секторе. Капитал необходимо направлять в наиболее эффективные предприятия, а не в руки наиболее влиятельных олигархов и их компаний.

Одной из проблем является то, что более половины банковского сектора Украины — это государственные банки, а доля проблемных кредитов превышает 50%. В стране необходимо ввести правила, обуславливающие списание просроченных задолженностей, и обеспечить защиту нового руководства банков и наблюдательных советов от преследований в тех случаях, когда они решают проблемы должным образом. Закон о государственных банках, который был одобрен в прошлом году, нацелен на то, чтобы освободить банки от политического влияния путем создания независимых наблюдательных советов. Сейчас крайне важно создать эти новые советы как можно быстрее, чтобы они начали решать вопросы с просроченными кредитами и привлекать частные инвестиции. Сохранение регуляторной независимости центробанка останется ключевым условием для укрепления доверия и увеличения доли прямых иностранных инвестиций в частном секторе теперь, когда процентные ставки в Украине снижаются.

В-третьих, Украине необходимо полностью использовать все те возможности, которые предоставляет ей сельскохозяйственный сектор.

Страна является лидером Европы по площади сельскохозяйственных земель, однако урожай, собираемый с гектара земли в Украине, в несколько раз меньше урожая, собираемого во Франции и Германии. Один олигарх контролирует целую группу компаний, которые выпускают более 80% от общего объема минеральных удобрений, производимых в Украине.

Кроме того, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель подрывает систему долгосрочной аренды земли и ограничивает возможности по использованию земли в качестве обеспечения для получения кредита. Снятие этого моратория и создание рынка сельскохозяйственных земель позволит существенно улучшить ситуацию, в том числе обеспечить дополнительные вложения в механизацию и ирригацию, переход на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и более свободный доступ к финансам для небольших ферм. По мере роста объемов сельскохозяйственной продукции необходимо будет повысить эффективность железнодорожных перевозок.

В ходе нашей встречи президент Зеленский подтвердил свою готовность принять ряд мер для обеспечения роста экономики, о которых я еще раз скажу на саммите «Большой семерки»: провести земельную реформу, провести анбандлинг Нафтогаза, демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центробанка Украины.

Мощный мандат от народа предоставляет властям возможность быстро двигаться вперед, и Всемирный банк решительно настроен оказать им помощь, пока они будут идти по этому пути к более свободной и сильной Украине.