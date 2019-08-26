Обнаружена еще одна нестыковка в попытке МВД cкрыть избиение гродненца 23 26.08.2019, 16:39

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ОМОН был на автофестивале во время задержания Дениса Лукьянова.

Cегодня пресс-служба МВД заявила, что ОМОН не имеет отношения к избиению 36-летнего Дениса Лукьянова. В милиции заявили, что сотрудники ОМОН УВД Гродненского облисполкома к доставлению мужчины в отдел милиции отношения не имели, так как прибыли на автофестиваль только в 19:30.

Однако блогер NEXTA в своем Telegram-канале опровергает заявление пресс-службы МВД.

«На фото - те самые сотрудники ОМОН УВД Гродненского облисполкома, которых, по утверждению главы пресс-службы МВД Ольги Чемодановой «не было» на автофестивале SunDay под Гродно аж до 19:30 в злополучный день 20 июля, когда там был зверски избит местный житель Денис Лукьянов.

Как показывают EXIF-данные фотоснимков, они были сделаны в 18:13. А первые автозаки с ОМОНом, как сообщили нам уже несколько очевидцев, въезжали на площадку фестиваля еще между 16:00 и 17:00. Причем не только въезжали, но и попали в Instagram сразу нескольких посетителей мероприятия.

Еще одна ложь - то, что якобы никто из журналистов не обращался к правоохранителям за комментариями. В частности, наши коллеги из редакции "Еврорадио" звонили в пресс-службу Гродненского областного УВД еще 23 августа и получили предсказуемый ответ, что им "ничем помочь не могут».

Напомним, 20 июля у деревни Каролино под Гродно состоялся автомобильный фестиваль «SunDay». 36-летний Денис Лукьянов отдыхал там с друзьями, они выпили вместе. Когда начали расходиться, Денис простился с компанией и собирался уже уйти домой - там его ждала жена с тремя маленькими детьми. Территорию фестиваля патрулировали несколько десятков милиционеров, в том числе бойцы ОМОН. Как рассказывают родственники Дениса, именно они и заметили его в подпитии, взяли под руки и повели в лес. «В лесу силовики начали сразу же бить его. Как он рассказывал мне потом, на нем отрабатывали приемы. Били резиновыми дубинками по ягодицам, бедрам и ногам. Потом взяли под руки, привели в машину участкового, отвезли в РОВД для составления протокола», - рассказывала его двоюродная сестра Дарья.

Через несколько дней житель Гродно был госпитализирован, попал в реанимацию с диагнозом некроз (омертвление) мышц и заражением крови. Денис перенес уже 6 операций, ему ампутировали часть ягодицы.