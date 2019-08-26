Новый виток торговой войны Китая и США обвалил курс юаня 3 26.08.2019, 16:48

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Обновлен минимум за 11 лет.

На торгах в понедельник китайская валюта обновила минимум с февраля 2008 года, падая до отметки 7,15 юаня за доллар на материковом рынке, сообщает finanz.ru.

За день юань потерял 0,8%, с начала августа - 3,9%, а с мая 2018 года, когда тарифная война вошла в активную фазу - более 14%.

На офшорных торгах «скоростной спуск» юаня отправил курс на историческое дно - 7,19 юаня за доллар, уровень, которого рынок не видел ни разу с момента запуска международной торговли китайской валютой в 2010-м году.

В пятницу, напомним, Китай неожиданно объявил об ответных мерах на американские пошлины, которые коснутся товаров на сумму 300 млрд долларов и затронут, таким образом, весь оставшийся импорт из КНР в США. Под ответные тарифы попали более 5 тысяч наименований американских товаров, включая автомобили и соевые бобы.

В ответ президент США Дональд Трамп обвинил Китай в воровстве интеллектуальной собственности на сотни миллиардов долларов и убытках на триллионы долларов, причиненных американским корпорациям.

Он также объявил о повышении уже введенных и анонсированных пошлин. С 1 октября товары из Китая на сумму 250 млрд долларов, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25%, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму 300 млрд долларов, которая будет облагаться пошлинами с 1 сентября и 15 декабря, попадет под тарифы в 15% вместо 10%.

Кроме того, Трамп в пятницу призвал американские компании искать способы прекратить деятельность в Китае и производить больше продукции в США.

Министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что Трамп может обязать компании уйти из Китая в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, если объявит о чрезвычайной ситуации.

Однако в воскресенье сам Трамп дал понять, что пока не планирует таких мер. «Я бы мог объявить чрезвычайную ситуацию. Сейчас у меня нет (таких) планов. На самом деле сейчас мы с Китаем очень хорошо ладим. Мы разговариваем», - сказал он.

Министерство торговли КНР в субботу опубликовало официальное заявление, в котором выразило «решительный протест» против действий США.

«Это односторонний, издевательский протекционизм, поведение, оказывающее давление на мир и справедливость, нарушающее договоренности между КНР и США, а также подрывающее взаимное уважение», - заявили в ведомстве, добавив, что Трамп «недооценивает решимость народа Китая» к противостоянию.

Издание People’s Daily, которое считается рупором китайской Компартии, в редакционной статье обвинило администрацию Трампа в «варварстве» и принесении в жертву интересов собственных граждан.

«Китай будет защищать свои ключевые и фундаментальные интересы и не боится никаких вызовов. История докажет, что сторона, которая идет по пути справедливости и правды, будет смеяться последней», - говорится в публикации.