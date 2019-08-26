Министр Карпенко анонсировал появление национального экзамена в Беларуси 10 26.08.2019, 16:54

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Игорь Карпенко

Что это означает?

Министерство образования рассматривает возможность введения национального экзамена, который совместит сдачу некоторых школьных предметов со вступительными экзаменами.

Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко после доклада у Лукашенко, пишет «Звязда».

Александр Лукашенко анонсировал большое совещание по вопросам образования, которое пройдет в ноябре-декабре. Кроме итоговой аттестации по итогам школы и введения национального экзамена, рассказал Игорь Карпенко, на совещании обсудят и категорию учеников, которую надо принимать в 10-е классы школ.

— Тот, кто хочет пойти в профильный класс, должен показать более значительный результат. Но мы не исключаем и то, что часть детей будет заниматься на базовом уровне. Для таких детей у нас организована профессиональная подготовка с присвоением квалификации и выдачей свидетельства. В этом году уже 11-й класс будет работать по этой схеме, — подчеркнул Игорь Карпенко.

Для школ разработан перечень предметов, которые запрещено приносить в учреждение, однако, по словам министра, это не значит, что из школы делают режимный объект. Порядок могут определить в самих учреждениях. В пример министр привел решение с использованием гаджетов. В типовых планах внутреннего распорядка учреждений образования говорится: на уроках без разрешения учителя ими пользоваться нельзя.

Ранее в Министерстве образования говорили, что национальный экзамен может появиться в стране уже в 2020—2021 году.

«Базой останется централизованное тестирование, а к нему еще добавится устная или письменная часть испытания», — так в Министерстве образования обрисовали его форму.