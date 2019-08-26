Умер британский пиарщик Лукашенко лорд Белл 26.08.2019, 17:06

2,012

Тимоти Белл

Британский политтехнолог скончался на 78-м году жизни.

О смерти Тима Белла сообщил его бывший деловой партнер Пирс Поттингер, cообщает BBC.

Белл прославился как одна из ключевых фигур трех успешных предвыборных кампаний Консервативной партии Британии: в 1979-м, 1983-м и 1987 годах.

Именно Белл придумал знаменитый лозунг консерваторов Labour isn't working ("Лейборизм не работает" или буквально "Труд не работает"). На рекламных плакатах эта фраза сопровождалась изображением длинной очереди из безработных.

В 1996 году Тим Белл участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина, переизбиравшегося на пост президента России. Как отмечает британская газета Guardian, главной задачей Белла было улучшение имиджа Ельцина, которого в то время активно критиковали за злоупотребление алкоголем и войну в Чечне.

Белл также был другом российского олигарха Бориса Березовского, а после его переезда в Лондон работал в качестве его консультанта и представителя.

Однако белорусам политтехнолог запомнится работой с диктатором Лукашенко. Его PR-компания Bell Pottinger Group, которая в 2008-2009 годах работала на улучшение имиджа Беларуси и Александра Лукашенко на Западе, получала гонорары исключительно от белорусского правительства.

В свое время британская газета Independent опубликовала статью о закулисных аспектах работы компании лорда Белла, написанную на основе материала, которые добыли журналисты из Бюро журналистских расследований в Лондоне, притворившись потенциальными клиентами пиарщиков.

Дэвид Уилсон, с которым говорили фиктивные клиенты, сказал им еще, что «в нашей работе для Беларуси никто, кроме Беларуси, не знает, кто за эту работу на самом деле платил».

Лорд Белл опроверг эту информацию. «Все счета были высланы белорусскому правительству и все выплаты были получены от белорусского правительства. Дэвид Уилсон сказал неправду. Я не знаю, почему он это сказал», - цитирует Тимоти Белла Independent.

Чуть позже появились и «сливы», в одном из которых приводился документ, разработанный специально для правительства Беларуси.

Что в нем было?

Прежде всего ставился вопрос улучшения имиджа белорусских властей. Под улучшением понималось прежде всего налаживание хороших отношений с ЕС, для чего нужно было выпустить всех политзаключенных, провести частичную либерализацию и постепенно внедрить европейские ценности. Также предполагалось пригласить в Беларусь журналистов из наиболее известных мировых изданий.