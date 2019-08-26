Cколько платят безработным в соседних с Беларусью странах 9 26.08.2019, 17:44

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В нашей стране вовсе существует налог на «тунеядство».

В июне всего в двух регионах Беларуси пособие по безработице оказалось выше 30 рублей — в Гомельской и Витебской областях. В Минске оно и вовсе едва превысило 26 рублей. Напомним, максимальное пособие по безработице в нашей стране составляет 51 рубль. Tut.by посмотрел, сколько составляет пособие по безработице у наших соседей и как его считают.

В России с 1 января этого года пособие по безработице повысили почти в два раза. До этого его размер не менялся в течение десяти лет, с 2009 года. Сейчас минимальный размер пособия по безработице составляет 1500 российских рублей (47 белорусских по курсу Нацбанка на 26 августа), максимальный — 8000 (250,79 белорусского рубля). Для россиян предпенсионного возраста верхняя планка выше — 11 280 рублей (354 белорусских рублей). Конкретный размер пособия зависит от зарплаты на последнем месте работы. Кроме того, для северных регионов действуют повышающие коэффициенты. Например, в Якутии, на Камчатке и на Сахалине повышающий коэффициент максимальный — 2. Это означает, что там минимальный размер пособия в два раза больше и составляет уже 3000 рублей (94 белорусских рублей).

Кстати, Министерство труда и соцзащиты России уже приняло решение о том, что в следующем году эти пособия останутся без изменений. В июле этого года пособие по безработице в России получало порядка 600 тысяч человек.

В Украине в этом году минимальный размер пособия по безработице составляет 610 (50 рублей). Его выплачивают тем, чей страховой стаж за последний год составлял меньше шести месяцев. Тем, чей страховой стаж за последний год был больше шести месяцев, пособие рассчитывают в процентом соотношении к их средней зарплате. Например, при стаже меньше двух лет пособие составит 50% средней зарплаты, а при стаже свыше десяти лет — 70%. При этом пособие не может быть меньше минимального размера, установленного для этой категории работников, — 1630 гривен (134 рубля).

Максимальное пособие по безработице в Литве увеличилось с 1 июля этого года. Прибавка составила 7 евро. Сейчас максимальный размер пособия составляет 734,64 евро. В целом же пособие по безработице в Литве состоит из двух частей — постоянной и переменной. Постоянная равна 129,5 евро, а переменная зависит от доходов за последние 30 месяцев. С первого по третий месяцы переменная часть пособия составляет 38,79% от средней зарплаты конкретного человека, с четвертого по шестой — 31,03%, с седьмого по девятый — 23,27%.

То есть максимальное пособие по безработице в Литве почти в 33 раза выше, чем в Беларуси.

В Латвии пособие по безработице зависит от зарплаты человека и от его страхового стажа. При стаже от 1 до 9 лет пособие составит 50% от средней зарплаты, при стаже от 10 до 19 лет — 55%, при стаже от 20 до 29 лет — 60% и при стаже свыше 30 лет — 65%. При этом в первые три месяца пособие будут выплачивать полностью, в последующие три месяца — 75% от назначенного размера, а в последние три месяца — 50%.

В Польше действующий размер пособий по безработице был установлен с 1 июня этого года. В следующий раз его пересмотрят через год. Сейчас те, у кого меньше 5 лет трудового стажа, в первые 90 дней будут получать 689,12 злотых (360 рублей), от 5 до 20 лет стажа — 861,40 злотых (450 рублей), свыше 20 лет стажа — 1 033,68 злотых (540 рублей). В общей сумме пособие выплачивают 12 месяцев, но после первых трех оно уменьшается.

Напомним, что в нашей стране вовсе существует закон о «тунеядцах». «Не занятые в экономике белорусы» оплачивают по специальному тарифу услуги ЖКХ.