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Туск перечислил главные достижения саммита «Большой семерки»

  • 26.08.2019, 18:10
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Туск перечислил главные достижения саммита «Большой семерки»
Дональд Туск

Саммит G7 прошел во французском Биаррице.

Глава Европейского совета Дональд Туск перечислил важнейшие мировые вопросы, по которым удалось достичь «определенный прогресс» на саммите «Большой семерки» (G7) во французском Биаррице.

«В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство», — написал Туск в Twitter.

Евросоюз не входит в состав G7, но де факто является участником совещаний, которые проводятся в формате «Большой семерки».


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