«Кухонное недовольство в стране ширится» 1 Telegram-канал Кремлевский мамковед

26.08.2019, 18:28

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О росте протестных настроений в России.

«Кухонное недовольство в стране ширится, накопившийся негатив к власти грозит прорваться неожиданно и крупномасштабно. Уровень общественного протестного потенциала сейчас составляет 31% и держится на таком уверенном уровне уже больше года.

Мнение президента по вопросу волнений в федеральном центре стало понятно только благодаря встрече с Макроном и во время официального визита в Финляндию. Когда западные контрагенты начинают задавать вопросы, власть нехотя и сквозь зубы начинает говорить.

Имидж успешного демократического лидера в глазах объединенного Запада подрывает внутриполитическая нестабильность, ярко обозначившийся политический кризис и недемократические методы решения назревших проблем. Отсутствие честной дискуссии с обществом вызывает у Верховного метафизический страх, поэтому он заменяет ее удобными встречами с работниками ФСО и Совбезом, меняющими образы, согласно заданному формату.

В это время, находясь под прессингом, протестное движение начинает эволюционировать: чем выше давление, тем выше качество материала, которое сейчас кристаллизуется.

В отсутствии формальных лидеров протест стал мобильным и стали возникать кластеры знакомых друг с другом людей, объединенных общей идеей, взаимодействующих уже внутри себя. Такой пример общей консолидации продемонстрировала ВШЭ».

Telegram-канал Кремлевский мамковед