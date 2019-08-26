Оршанцы собирают подписи против строительства 10-й церкви в городе 8 26.08.2019, 18:40

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Вместо этого оршанцы предлагают заняться восстановлением бывшего базилианского монастыря, переданного православным.

В Орше начался сбор подписей против строительства очередной православной церкви. Инициаторы разместили своё обращение к Оршанскому райисполкому на сайте petitions.by.

Церковь планируется построить в районе Заднепровье на улице Иосифа Дроздовича. Как пишет orsha.eu, это будет уже пятый храм в этом районе города. А вообще на Оршу это будет десятая православная церковь.

Авторы петиции считают, что в городе достаточно православных храмов: "Имеющихся православных храмов в городе, по нашему мнению, вполне достаточно для верующих. Даже во время праздничных служб не все оршанские церкви хорошо заполняются людьми. Таким образом, новая церковь, которую планируется построить в Орше , полагаем, абсолютно не нужна городу".

Они отмечают, что православная церковь занимается строительством нового храма, но не восстанавливает бывший базилианский монастырь в центре города. Этот комплекс был передан на баланс православной церкви несколько лет назад. На его восстановление, по словам церковного руководства, нет финансов.

Недавно против строительства очередной церкви в городе собирали подписи жители Солигорска.