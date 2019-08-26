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В сторону Австралии движется глыба вулканической породы размером с Манхэттен

  • 26.08.2019, 18:48
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В сторону Австралии движется глыба вулканической породы размером с Манхэттен

Огромный плот пемзы будет дрейфовать к Австралии от семи до 12 месяцев.

В южной части Тихого океана обнаружили слой вулканической породы площадью около 150 км², который дрейфует в сторону Большого Барьерного рифа. Об этом 26 августа сообщает gordonua.com со ссылкой на телеканал CNN.

В американском космическом агентстве NASA сообщили, что пемзовый плот образовался в результате извержения подводного вулкана у острова Тонга.

По предварительным оценкам, слой пемзы будет дрейфовать к берегам Австралии 7–12 месяцев.

Исследователи полагают, что за это время пласт обрастет кораллами и станет местом обитания множества морских организмов. Все они смогут естественным образом вымыться из пемзы и попасть в Большой барьерный риф, биоразнообразие в котором активно сокращается из-за изменения климата.

Австралийцы Майкл Хоулт и Лариса Брилл, которые плыли на Фиджи на катамаране, увидели плот и обнародовали его фото в Facebook.


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