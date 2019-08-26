Водители требуют сделать систему BelToll более справедливой 1 26.08.2019, 19:01

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Белорусские автомобилисты составили петицию в адрес Министерства транспорта и коммуникаций.

Белорусские автомобилисты составили петицию в адрес Министерства транспорта и коммуникаций, в которой предлагают сделать систему оплаты по участкам платных дорог более справедливой, передает av.by.

В прошении указано, что «в настоящее время проезд по значительной части белорусских дорог является платным для автомобилей массой более 3,5 т как для белорусских транспортных средств, так и для иностранных. Вместе с тем национальные перевозчики находятся в неравных условиях по сравнению с иностранными. В России системой взимания платы за дороги "Платон" предусмотрена отсрочка платежа для российских перевозчиков. Аналогичные возможности в своих государствах имеют национальные перевозчики Польши и других стран Европы. Кроме того, во многих странах при оплате за дороги предоставлена льгота по уплате транспортного налога (например, в России), а в Беларуси уплачивается и сбор за допуск к участию в дорожном движении, и плата в системе BelToll, то есть двойной налог».

Как отмечают авторы петиции, в Беларуси предусмотрена «постоплата» за пользование платными дорогами, «но по факту это только такое название, так как без денежных средств на счету у оператора системы она не работает, то есть фактически пользователь все равно платит предоплату». Также подчеркивается, что необходимо скорректировать работу системы BelToll, которая «однобоко ориентирована на создание удобства для ее оператора, в то время как все бремя ответственности за некорректную работу системы несет перевозчик».

Предложения по улучшению работы системы сформулированы следующим образом:

1. Ввести реальную систему постоплаты для белорусских перевозчиков с оплатой сборов за проезд до 10 числа следующего за отчетным месяца.

2. Предусмотреть льготы по уплате сбора за допуск к участию в дорожном движении при оплате за дороги в системе BelToll.

3. Обязать владельца/оператора системы BelToll незамедлительно внедрить систему экстренного оповещения владельца транспортного средства о факте нарушения правил для принятия соответствующих мер, а в случае их принятия не взимать плату в повышенном размере. В наше время система оповещения роботом (в автоматическом режиме) посредством телефонного звонка или СМС – это настолько просто и дешево, что все аргументы против будут свидетельствовать о желании владельца/оператора «Белтолл» фактически незаконно обогатиться за счет добросовестных перевозчиков, используя для этого техническое несовершенство системы.

4. Снизить плату в увеличенном размере до 100 евро и не использовать взимание платы в увеличенном размере в отношении добросовестных пользователей BelToll (то есть ранее – на протяжении последних 3 месяцев – не имевших нарушений). Поднять плату в увеличенном размере для «хронических нарушителей».