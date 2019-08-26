В Минске прошел пикет против «закона об отсрочке» 2 26.08.2019, 19:38

Участник пикета. Фото: Ольга Васильева / Belsat.eu

Пикет прошел в Киевском сквере.

26 августа в столичном Киевском сквере прошел новый пикет против изменения закона об отсрочке от воинской службы.

Пикет был заявлен на десять человек, но фактически в нем участвовал только один парень призывного возраста. Он держал в руках плакат о важности обучения в магистратуре, передает «Белсат».

Одиночный пикет в Минске. Фото: Ольга Васильева/Belsat.eu

Также во время пикета к нему подошли несколько молодых людей, которые подписали петицию против изменений закона.

«Закон касается непосредственно меня, потому что я сейчас учусь в магистратуре, а на следующий год планировал поступать в аспирантуру», – отметил единственный участник пикета.

Участник пикета. Фото: Ольга Васильева / Belsat.eu

За услуги скорой и милиции, которые стояли рядом, парень заплатит около 100 рублей. Именно столько стоит 15 минут пикета.

Акции проходят в рамках кампании «Учеба важнее». Их участники выступают за то, чтобы предоставлялась отсрочка на каждую ступень образования. Таким образом они хотят сохранить непрерывность образования.