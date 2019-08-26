Во вторник в Беларуси будет +29 26.08.2019, 19:58

Осадки не прогнозируются.

27 августа погодные условия в Беларуси будет определять антициклон — сохранится теплая погода. А в среду и четверг погодные условия будут зависеть от прохладного антициклона над центром России, периферия которого затронет и нашу страну. Только по юго-западу сохранится влияние теплых воздушных масс с Западной Украины, информирует Белгидромет.

27 августа ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман. Ветер будет переменных направлений умеренный.

Ночью прогнозируется 11-16 со знаком "плюс", местами — 8-10 тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 выше нуля.

28 августа осадки не прогнозируются. Ветер будет восточной четверти от слабого до умеренного. Ночью ожидается от +8 по северо-востоку до +16 по юго-западу. Днем прогнозируют 20-27 выше нуля, по юго-западу — до 28-30 тепла.

29 августа будет без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Ночью термометры покажут 5-12 тепла, по западу — до 16 со знаком "плюс". Днем прогнозируется +20... +27, по юго-западу — до 29 выше нуля.