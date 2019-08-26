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Умер белорусский художник и дизайнер Олег Устинович

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  • 26.08.2019, 20:36
  • 2,507
Умер белорусский художник и дизайнер Олег Устинович
Олег Устинович

Ему было 53 года.

Ушел из жизни известный белорусский художник и дизайнер Олег Устинович. Об этом сообщается на странице Белорусского союза дизайнеров в Facebook. Ему было 53 года.

Олег Устинович родился в 1966 году, окончил Республиканскую школу-интернат по музыке и изобразительному искусству имени Ахремчика, факультет дизайна Белорусской академии искусств.

В 1997—2005 годах был арт-директором одного из ведущих рекламных агентств страны «Белая корона». Создал ряд выдающихся плакатов, отмеченных на международных фестивалях рекламы в Киеве, Минске, Москве, Нижнем Новгороде, Тбилиси, Сочи, а также в издании European Graphic Annual.

Преподавал на кафедре прикладного искусства в БГПУ имени Танка.

В 2005—2010 годах работал в Москве в области рекламы и дизайна. В 2010 году вернулся в Минск, работал свободным художником и дизайнером.

Состоял в Белорусском союзе дизайнеров с 2013 года.

Увлекался восточной культурой, каллиграфией. Участник многочисленных художественных проектов и выставок.


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