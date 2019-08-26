Миллиардеры Беларуси: сколько их и кто они такие? 14 26.08.2019, 21:06

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Богатые люди в Беларуси не любят афишировать свое состояние.

Беларусь – страна скрытых возможностей, о чем свидетельствует список белорусских миллиардеров, который ежегодно пополняется новыми фамилиями.

Богатые люди в Беларуси не любят афишировать свое состояние, и законодательство в этом им помогает, так как декларации не выставляются на всеобщее обозрение, и действует закон о налоговой тайне, пишет offshoreview.eu.

Согласно последним данным, в стране живет 10 тыс. долларовых миллионеров, что составляет 0,1% от всего населения страны. В основном, своё состояние эти люди заработали на инвестировании или в бизнесе. Миллиардеров значительно меньше, но они широко известны на международной бизнес-арене.

5. Владимир Пефтиев

В. Пефтиев заработал первый миллион ещё во времена зарождения белорусской независимости. В 90-х он занимался продажей вооружения, затем переключился на недвижимость и связь. Сегодня ему принадлежат акции ЗАО «Белтехэкспорт», ЧУП «БТ Телекоммуникации», СООО «Малиновщизненский спирто-водочный завод «Аквадив» и других компаний. Он активно развивает игровые компьютерные технологии, внедряя новый вид кассовых аппаратов для игровых клубов. Пефтиев тесно общается с А. Лукашенко, является меценатом теннисных соревнований. Состояние бизнесмена и политика перешагнуло за 1 млрд долларов США.

4. Дмитрий Мазепин

Дмитрий Мазепин, имея белорусские корни и украинскую фамилию, заработал свой капитал в России. Его экономические интересы связаны с энергоносителями, нефтью и промышленностью, а чистый доход составляет 1,5 млрд долларов. Мазепин работает в двух странах, основным местом работы является председательство в «Уралхим». Известна благотворительная деятельность бизнесмена, в рамках которой он заботится о многодетных семьях и сельских школах Кировской области.

3. Виктор Кислый

О самом молодом миллиардере Белоруссии не раз упоминали СМИ. Он всем известен как основатель компании по разработке и созданию компьютерных игр – Wargaming. Славу ему принесла игра World of Tanks. В данный момент капитал Виктора Кислого составляет 1,5 млрд, уже несколько лет он проживает на Кипре, но не отказывается от белорусского паспорта и постоянно помогает военно-историческим музеям в Беларуси.

2. Андрей Клямко

А. Клямко – бизнесмен, для которого нет политических преград. Он родом из Беларуси, разбогател в России, занимается бизнесом одновременно на всем постсоветском пространстве и имеет гражданство Украины. Клямко начал свой бизнес с поставок нефти, мазута и угля на украинские предприятия в 90-х годах. Сегодня он имеет доли в «Металл-Групп» и других металлургических холдингах, его состояние оценивается в почти 2 млрд долларов. Бизнесмен поддерживает развитие спорта, является председателем нескольких федераций по самбо.

1. Андрей Мельниченко – самый богатый миллиардер Беларуси

Андрей Мельниченко – миллиардер с состоянием в 13,82 млрд долларов. Уроженец Гомеля хорошо учился в школе и в вузе, что позволило ему в 1991 открыть первые обменные пункты, затем собственный банк (МДМ-Банк). В 2000-х гг. он резко поменял направление деятельности и занялся промышленностью, добычей угля. Ему принадлежат акции «ЕвроХим», СУЭК. Активно занимается благотворительностью в России и Беларуси.

Люди, вошедшие в этот список богатых людей Беларуси, не стесняются своего происхождения, помогают родным школам и городам, но в основном ведут активную международную деятельность, а для стартовой площадки выбрали РФ.