Политологи без политизации Евгений Левкович

26.08.2019, 21:25

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Евгений Левкович

Бывает «снизу постучали», бывает «сверху позвонили», а тут – и то, и другое.

Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара из команды Собянина отказалась от дебатов с Любовью Соболь из команды Навального. Её право. Но чем она это мотивирует – ахтунг.

"Предложение Соболь провести дебаты с участием студентов Вышки расцениваю как попытку повысить политизацию студенческого сообщества".

Проректор вуза. Политолог. Директор института политических исследований при этом вузе. Идущая в депутаты. Против политизации студентов.

Это у них профессура там такая. Хорошо, хоть логику не преподаёт)

Мало того, что Соболь не настаивала на дебатах именно на территории ВШЭ, так ведь ровно за несколько часов до отказа Касамара была согласная и заявляла, что её пресс-служба обсуждает условия и место проведения. Сама она хотела провести дебаты в эфире "Эха Москвы".

Бывает "снизу постучали", бывает "сверху позвонили", а тут – и то, и другое одновременно.

Всех – в дворники.

Евгений Левкович, Facebook