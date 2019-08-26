Украина, Иран, Ливия, Гонконг: обнародован итоговый документ саммита G7 26.08.2019, 21:54

1,270

«Большая семерка» завершила саммит в Биаррице.

Во французском Биаррице завершился саммит "Большой семерки", по его итогам лидеры стран приняли совместную декларацию. Ее текст опубликован на сайте правительства Франции.

Лидеры G7 хотят подчеркнуть свое единство и позитивный дух дискуссий, говорится в преамбуле декларации, передает gordonua.com.

Далее перечислены пункты, по которым представители Франции, США, Германии, Великобритании, Японии, Канады и Италии достигли консенсуса.

В пункте, посвященном ситуации в Украине, сказано: "Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, на котором планируется достижение ощутимых результатов".

Представители "Большой семерки" также договорились принять все меры, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Лидеры поддержали перемирие в Ливии и выразили мнение, что только политические решения могут обеспечить стабильность в этой стране. G7 поддержала усилия Организации Объединенных Наций и Африканского союза по организации конференции в связи с ситуацией в Ливии.

"Большая семерка" подтвердила значимость китайско-британской совместной декларации 1984 года о статусе Гонконга и призвала все стороны противостояния в этом регионе избегать насилия.

Отдельно выделен пункт о мировой торговле.

"G7 просит министров финансов стран внимательно следить за состоянием мировой экономики. Кроме того, G7 выразила намерение пересмотреть нормы Всемирной организации торговли с целью повышения эффективности защиты интеллектуальной собственности, скорейшего урегулирования споров и устранения недобросовестной торговой практики. "Большая семерка" обязуется достичь в 2020 году соглашения об упрощении регуляторных барьеров и модернизации международного налогообложения", – говорится в документе.

Из совместной декларации исключены вопросы изменений климата и борьбы с пожарами в лесах Амазонии. При этом, как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, "Группа семи" договорилась оказать логистическую и финансовую помощь Бразилии в размере $22 млн для борьбы с огнем.

24–26 августа Франция принимала саммит "Большой семерки".