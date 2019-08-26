Банки стали чаще выявлять поддельные евро и белорусские рубли 26.08.2019, 22:16

Наибольшее количество фальшивок традиционно составляют доллары.

Банки стали чаще выявлять фальшивые евро и белорусские рубли.

Об этом сообщается в обзоре Национального банка за I квартал.

Наибольшее количество фальшивок традиционно составляют доллары — 38,8%. Второе место в рейтинге подделок занимают российские рубли — 27,7%, евро идут на третьем месте — 24,9%. Белорусские рубли среди фальшивок составляют 5,7%, прочие валюты — 2,9%.

Количество выявленных фальшивых долларов по сравнению с первым кварталом 2018 года снизилось на 37,2%. А вот фальшивых евро стало больше на 85,7%. Фальшивых российских рублей выявили больше на 9,4%. А вот подделок белорусских рублей стало больше вдвое, в абсолютных цифрах — на 6 штук. Чаще всего подделывали банкноты в 50 рублей. Все выявленные фальшивки были изготовлены без имитации элементов защиты.

Всего за первые три месяца 2019 года банковские работники выявили 207 фальшивых купюр и две монеты. Половину всех подделок выявили в Минске, в целом по стране их выявили в 30 населенных пунктах.